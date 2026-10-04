Descoperire periculoasă într-o pădure din Iași. Aproape 70 de elemente de muniție au fost ridicate

Aproximativ 70 de elemente de muniție neexplodată au fost descoperite duminică într-o zonă împădurită din comuna Todirești, județul Iași. Printre obiectele găsite se află proiectile perforante și explozive, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.
Muniția a fost ridicată de echipa pirotehnică a Detașamentului 2 de Pompieri Iași, care a verificat și asanat o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați din pădurea Stroiești.
Aproape 70 de elemente de muniție, scoase din pădure
Pirotehniștii au intervenit după descoperirea elementelor de muniție neexplodată și au verificat zona pentru identificarea altor obiecte periculoase.
În urma operațiunii, aproximativ 70 de elemente au fost ridicate și transportate pentru depozitare și distrugere în condiții de siguranță.
Printre acestea se numără proiectile perforante și explozive, bombe de aruncător, o grenadă defensivă, dar și muniție de infanterie.
ISU Iași avertizează asupra pericolului
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași atrage atenția că fiecare astfel de intervenție înseamnă eliminarea unui pericol din zonele în care oamenii își desfășoară activitățile.
„Fiecare element de muniție ridicat înseamnă îndepărtarea unui pericol din locurile în care cetățenii muncesc, se plimbă sau își petrec timpul alături de copii. Fiecare intervenție cere răbdare, precizie și responsabilitate față de întreaga comunitate”, se arată în comunicatul ISU Iași.
Peste 3.400 de elemente de muniție identificate în acest an
Datele centralizate până la 4 octombrie arată că echipa pirotehnică a ISU Iași a desfășurat în acest an 182 de misiuni.
Dintre acestea, 173 au fost misiuni de asanare, iar alte nouă au vizat distrugerea muniției. În total, pirotehniștii au verificat o suprafață de 40.480 de metri pătrați.
În timpul acestor intervenții au fost identificate 3.470 de elemente de muniție.
Ce trebuie făcut dacă este găsită muniție neexplodată
ISU Iași le recomandă cetățenilor să nu atingă obiectele care ar putea fi elemente de muniție neexplodată.
Acestea nu trebuie lovite, deplasate sau demontate și nu trebuie introduse în foc. În cazul unei astfel de descoperiri, persoanele trebuie să se îndepărteze din zonă și să apeleze imediat numărul 112.