Descoperire periculoasă într-o pădure din Iași. Aproape 70 de elemente de muniție au fost ridicate

Publicat 4 oct. 2026, 22:05 Sursă Agerpres

Aproximativ 70 de elemente de muniție neexplodată au fost descoperite duminică într-o zonă împădurită din comuna Todirești, județul Iași. Printre obiectele găsite se află proiectile perforante și explozive, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

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