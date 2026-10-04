Steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare, expus la Iași. Povestea impresionantă a piesei datate din anul 1500

Publicat 4 oct. 2026, 21:12 Sursă Agerpres

Unul dintre cele mai importante obiecte de patrimoniu legate de domnia lui Ștefan cel Mare poate fi admirat, începând de duminică, la Iași. Steagul de luptă al domnitorului, datat în anul 1500 și aflat în colecția Muzeului Național de Istorie a României, este prezentat publicului în cadrul „SACRUM. Iași Art Festival”.

Distribuie articolul