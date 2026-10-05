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Autocamion frigorific, răsturnat în județul Mureș. Pericol uriaș, după fisurarea rezervorului de motorină

Camion răsturnat/ Foto: ISU Harghita

Camion răsturnat/ Foto: ISU Harghita

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 10:43

Un autocamion frigorific încărcat cu carne s-a răsturnat, luni dimineață, în afara părții carosabile, pe DN 15, pe raza localității Stânceni din județul Mureș. În urma accidentului, rezervorul de motorină al autocamionului a fost fisurat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, la locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Șoferul s-a autoevacuat

Până la sosirea echipajelor operative, șoferul autocamionului s-a autoevacuat. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ulterior, șoferul a refuzat transportul la spital.

Rezervorul de motorină, fisurat în urma impactului

Pompierii asigură la fața locului măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, după ce rezervorul de motorină al autocamionului a fost fisurat în urma accidentului.

Până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost comunicate informații privind cauzele producerii accidentului.

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