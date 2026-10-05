Autocamion frigorific, răsturnat în județul Mureș. Pericol uriaș, după fisurarea rezervorului de motorină

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 10:43

Un autocamion frigorific încărcat cu carne s-a răsturnat, luni dimineață, în afara părții carosabile, pe DN 15, pe raza localității Stânceni din județul Mureș. În urma accidentului, rezervorul de motorină al autocamionului a fost fisurat.

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