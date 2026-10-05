Pensionarii primesc bani suplimentari înainte de sărbători. Cât poate încasa fiecare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 11:41

Vești bune pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei: aceștia vor primi bani în plus în decembrie 2026. Este vorba despre a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, potrivit OUG nr. 23/2026.

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