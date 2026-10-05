Ora de iarnă 2026. De ce dăm ceasurile înapoi mai devreme anul acesta?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 10:41

România va reveni la ora standard în ultima duminică din octombrie, iar în 2026 schimbarea se produce chiar pe 25 octombrie. Este cea mai devreme dată la care poate avea loc trecerea la ora de iarnă în cadrul regulilor europene actuale.

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