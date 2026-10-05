Ora de iarnă 2026. De ce dăm ceasurile înapoi mai devreme anul acesta?
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România va reveni la ora standard în ultima duminică din octombrie, iar în 2026 schimbarea se produce chiar pe 25 octombrie. Este cea mai devreme dată la care poate avea loc trecerea la ora de iarnă în cadrul regulilor europene actuale.
România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. La ora 4:00, acele ceasurilor vor reveni la ora 3:00, astfel că ziua de duminică, 25 octombrie, va avea 25 de ore.
Schimbarea vine mai devreme decât în 2025 și reprezintă cea mai timpurie dată posibilă pentru revenirea la ora standard în cadrul regulilor europene actuale. În același timp, efectele trecerii la ora de iarnă sunt, de regulă, mai ușor de suportat decât cele ale schimbării din primăvară.
Când trecem la ora de iarnă în 2026
În România, trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică din octombrie. În 2026, această zi este 25 octombrie, ceea ce înseamnă că schimbarea se va produce în noaptea de sâmbătă spre duminică.
La ora 4:00, ceasurile vor fi reglate înapoi la ora 3:00. Practic, românii vor beneficia de o oră suplimentară în noaptea respectivă.
După schimbare, România va trece de la ora de vară a Europei de Est, EEST, corespunzătoare fusului UTC+3, la ora Europei de Est, EET, UTC+2.
Ce se întâmplă cu lumina naturală după schimbarea orei
Trecerea la ora standard nu înseamnă doar modificarea afișajului ceasurilor. Programul luminii naturale se schimbă și el.
Dimineața va începe să se lumineze mai devreme, în timp ce seara se va întuneca aproximativ cu o oră mai devreme față de perioada în care este aplicată ora de vară.
Pentru multe persoane, această schimbare este ușor de observat în special după-amiaza și seara, când întunericul apare mai rapid.
Telefoanele mobile, calculatoarele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează, de regulă, automat ora dacă funcția de setare automată este activată. În cazul ceasurilor clasice sau al anumitor aparate, reglarea trebuie făcută manual.
Ora de iarnă poate influența somnul și ritmul biologic
Schimbarea orei modifică pentru o perioadă scurtă relația dintre programul zilnic, expunerea la lumină și ritmul circadian, cunoscut și drept „ceasul biologic”.
Trecerea din toamnă este însă diferită de cea din primăvară. În octombrie, ceasurile sunt date înapoi, iar oamenii au posibilitatea de a dormi o oră în plus. În schimb, în martie, ora se mută înainte, iar noaptea devine mai scurtă.
Adaptarea nu este identică pentru toată lumea. Unele persoane pot observa în primele zile modificări ale orei de culcare sau de trezire, somnolență ori un nivel diferit de energie.
Studiile analizate în ultimii ani indică faptul că problemele legate de somn sunt, în general, mai pronunțate după trecerea la ora de vară, când este pierdută o oră de somn. Persoanele care au în mod natural un program mai târziu de somn pot resimți mai puternic această schimbare.
Schimbarea din primăvară ridică mai multe semne de întrebare
Cercetările privind efectele schimbării orei nu indică un tablou identic pentru cele două momente ale anului.
În cazul trecerii la ora de vară, unele analize au identificat creșteri pe termen scurt ale anumitor riscuri cardiovasculare și ale accidentelor rutiere. O posibilă explicație este legată de pierderea unei ore de somn și de perturbarea temporară a ritmului circadian.
O meta-analiză care a inclus studii din mai multe țări a identificat o creștere modestă a riscului de infarct miocardic după schimbarea din primăvară. În cazul trecerii la ora standard, în toamnă, rezultatele nu indică același nivel de risc și sunt mai puțin concludente.
Cercetările epidemiologice recente subliniază însă că efectele schimbării orei nu pot fi reduse la o singură concluzie. Rezultatele diferă în funcție de sezon, populație și tipul de efect analizat.
Cine poate resimți mai puternic schimbarea
Pentru majoritatea oamenilor, diferența de o oră este urmată de o perioadă relativ scurtă de adaptare. Totuși, schimbarea poate fi mai vizibilă în cazul persoanelor care au deja un program neregulat.
Cei care lucrează în ture, dorm insuficient sau au un program de somn variabil pot avea nevoie de mai mult timp pentru a reveni la ritmul obișnuit.
Un rol important îl are și expunerea la lumină. Lumina naturală transmite organismului semnale care contribuie la reglarea ciclului somn-veghe.
Cum ne putem adapta mai ușor la ora de iarnă
Specialiștii recomandă menținerea, pe cât posibil, a unui program regulat de somn. Orele de culcare și de trezire nu ar trebui schimbate radical doar pentru că ceasurile au fost date înapoi.
Expunerea la lumină naturală în prima parte a zilei poate ajuta organismul să se adapteze mai ușor noului program. De asemenea, este utilă evitarea unor diferențe foarte mari între orele de somn din timpul săptămânii și cele din weekend.
În cazul celor mai multe persoane, schimbarea de o singură oră nu provoacă probleme de durată, iar organismul se adaptează treptat la noul ritm.
2026 și 2027: de la cea mai devreme la cea mai târzie dată
Calendarul face ca data schimbării să difere de la un an la altul. Regula europeană nu stabilește o zi fixă, ci prevede revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.
În ultimii ani, schimbarea a avut loc pe 29 octombrie 2023, 27 octombrie 2024 și 26 octombrie 2025. În 2026, data este 25 octombrie.
Anul următor, situația va fi exact inversă: în 2027, ultima duminică din octombrie va fi 31 octombrie, cea mai târzie dată posibilă în cadrul acestei reguli.
Astfel, calendarul produce în doar doi ani o trecere de la una dintre extreme la cealaltă: 25 octombrie în 2026 și 31 octombrie în 2027.
De ce Uniunea Europeană nu a eliminat încă schimbarea orei
Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei este discutată de mai mulți ani la nivelul Uniunii Europene.
În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea obligației de a schimba ceasurile de două ori pe an. Parlamentul European a susținut ulterior renunțarea la acest sistem, însă statele membre nu au ajuns la un acord care să permită implementarea efectivă a schimbării.
Prin urmare, regulile actuale rămân valabile. România va continua să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.
Pentru 2026, data de reținut este 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00.
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