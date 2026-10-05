Cutremur de 3,8 în Vrancea, luni dimineață. Seismul s-a produs la 140 de kilometri adâncime

Publicat 5 oct. 2026, 08:48 Actualizat 5 oct. 2026, 08:52

Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs luni dimineață, 5 octombrie, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 08:36:27 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Mișcarea seismică a fost încadrată în categoria cutremurelor slabe. Este încă un seism înregistrat în Vrancea după mai multe mișcări tectonice produse în ultimele zile.

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