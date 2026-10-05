Cutremur de 3,8 în Vrancea, luni dimineață. Seismul s-a produs la 140 de kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs luni dimineață, 5 octombrie, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 08:36:27 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Mișcarea seismică a fost încadrată în categoria cutremurelor slabe. Este încă un seism înregistrat în Vrancea după mai multe mișcări tectonice produse în ultimele zile.
Unde s-a produs cutremurul
Epicentrul a fost localizat la 49 de kilometri sud de Focșani și la 62 de kilometri sud de Buzău. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 63 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 73 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești. Adâncimea de 140 de kilometri îl încadrează în tipul de seisme intermediare întâlnite frecvent în Vrancea. Zona este monitorizată permanent tocmai pentru că aici se concentrează cea mai importantă activitate seismică din România.
Seismul de duminică vine după o perioadă cu mai multe cutremure în aceeași regiune. Numai cu o zi înainte, pe 4 octombrie, au fost raportate mai multe mișcări în zona seismică Vrancea, inclusiv una cu magnitudinea 3,4 și alta de 3,1. Pe 3 octombrie, două cutremure în mai puțin de două ore au avut magnitudinile 2,9 și 3,5. Seismul de 3,5 s-a produs tot la o adâncime mare, de 140,9 kilometri.
Mai multe cutremure în Vrancea în ultimele zile
Activitatea a fost prezentă și la finalul lunii septembrie. Pe 29 septembrie, în zona Vrancea-Buzău s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,4, la o adâncime de 84 de kilometri. Cu o zi înainte, pe 28 septembrie, fusese înregistrat un alt seism, de 3,3, în județul Vrancea, la 80,7 kilometri adâncime. Pe 22 septembrie au mai fost raportate două cutremure mai mici, de 2,9 și 2,6.
Și în lunile trecute au fost înregistrate mișcări cu magnitudini apropiate de cea de astăzi. Pe 25 mai, un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs în Vrancea la o adâncime de peste 130 de kilometri. În iulie au urmat alte seisme de 3,4 și 3,3. Astfel de episoade sunt obișnuite pentru această regiune și nu sunt, prin ele însele, neobișnuite.
De ce sunt atât de multe cutremure în Vrancea
Vrancea este cea mai activă și importantă zonă seismică a României. Regiunea se află la contactul mai multor unități tectonice, iar cea mai intensă activitate se produce la adâncimi intermediare, în general între 60 și 200 de kilometri. Specialiștii au observat două intervale în care se concentrează multe dintre aceste cutremure: între aproximativ 80 și 100 de kilometri și între 120 și 160 de kilometri. Tocmai de aceea, un seism produs la 140 de kilometri adâncime, cum este cel de duminică, se încadrează în profilul cunoscut al zonei.
Tot Vrancea a produs și cele mai puternice cutremure care au afectat România în ultimul secol. Seismul din 10 noiembrie 1940 a avut magnitudinea 7,7, cel din 4 martie 1977 a avut 7,4, iar în 1986 s-a produs un cutremur de peste 7. Au urmat și seismele puternice din mai 1990, cu magnitudini de 6,9 și 6,3.