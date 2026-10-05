Doliu la Constanța. Melisa, studentă la Medicină, a murit la doar 19 ani după o complicație gravă apărută după gripă

Tragedie în Constanța, unde Melisa Șeic, studentă la Facultatea de Medicină, s-a stins din viață la doar 19 ani. Tânăra a murit duminică, 4 octombrie, după o perioadă dificilă în care s-a aflat în stare critică, în urma unor complicații neurologice grave apărute după gripă, potrivit familiei.
Vestea tristă a fost făcută publică de părinții tinerei, prin intermediul rețelelor sociale. Cu câteva luni înainte, cazul Melisei mobilizase comunitatea din Constanța, după ce familia și apropiații lansaseră un apel pentru sprijin financiar necesar tratamentului și recuperării.
Melisa visa să devină medic și să salveze vieți
Tânăra era studentă la Medicină și își dorea să transforme pasiunea pentru acest domeniu într-o carieră prin care să îi ajute pe cei aflați în suferință.
Familia o descria drept un copil ambițios și implicat, care avea planuri mari pentru viitor. În urmă cu câteva luni, părinții vorbeau despre lupta pe care fiica lor o ducea pentru a-și recăpăta starea de sănătate.
„Un copil ambițios, dedicat, care visa să devină medic și să salveze vieți”, era descrierea transmisă de familie în apelul public pentru ajutor.
Potrivit părinților, o complicație gravă la nivelul creierului, apărută după un episod de gripă, a dus la internarea tinerei în secția de terapie intensivă. Starea ei era critică, iar ulterior avea nevoie de un program complex de recuperare neurologică.
Familia spera că Melisa va putea reveni la o viață normală
După perioada petrecută la terapie intensivă, obiectivul familiei era ca Melisa să își recapete treptat funcțiile afectate de boală. Recuperarea presupunea terapii zilnice și intensive, iar apropiații sperau ca tânăra să poată din nou să meargă, să vorbească și să ducă o viață cât mai independentă.
Pentru ca acest lucru să fie posibil, familia avea nevoie de resurse financiare importante. În apelul făcut în luna februarie, apropiații tinerei explicau că tratamentul și recuperarea presupuneau costuri pe care familia nu le putea acoperi singură.
Costuri de aproximativ 50.000 de lei pe lună
Potrivit informațiilor prezentate atunci de familie, o singură zi de spitalizare ajungea la peste 1.500 de lei, iar cheltuielile totale pentru tratament și recuperare se ridicau la aproximativ 50.000 de lei pe lună.
„Pentru o familie modestă, această sumă este imposibil de susținut singură”, transmiteau apropiații, care le cereau oamenilor să contribuie sau să distribuie mesajul pentru ca apelul să ajungă la cât mai multe persoane.
Comunitatea constănțeană s-a mobilizat în speranța că Melisa va putea depăși perioada critică și își va putea continua viața și studiile.
Din păcate, după luni de luptă, tânăra s-a stins din viață la doar 19 ani.
Detalii despre înmormântare
Părinții Melisei au anunțat public decesul fiicei lor și au transmis un mesaj emoționant celor care le-au fost alături în această perioadă.
„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a iubitei noastre fiice, Melisa Șeic”, au transmis aceștia.
Înmormântarea a avut loc pe 4 octombrie, la Valu lui Traian.
Moartea Melisei lasă în urmă o familie îndurerată și o poveste despre un tânăr vis care s-a încheiat mult prea devreme.