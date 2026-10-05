Doliu la Constanța. Melisa, studentă la Medicină, a murit la doar 19 ani după o complicație gravă apărută după gripă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 13:53

Tragedie în Constanța, unde Melisa Șeic, studentă la Facultatea de Medicină, s-a stins din viață la doar 19 ani. Tânăra a murit duminică, 4 octombrie, după o perioadă dificilă în care s-a aflat în stare critică, în urma unor complicații neurologice grave apărute după gripă, potrivit familiei.

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