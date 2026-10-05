Tragedie la Spitalul din Bicaz. Un asistent medical de 35 de ani a fost găsit mort în camera de gardă

Un asistent medical în vârstă de 35 de ani a fost găsit fără viață în timpul serviciului, într-o încăpere a Centrului de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz. Colegii săi sunt profund afectați de moartea bărbatului, apreciat pentru implicarea și empatia de care ar fi dat dovadă în activitatea sa.
Asistentul medical a fost găsit fără semne vitale
Tragedia s-a produs luni dimineață, în timpul turei de lucru. Un angajat al Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz l-ar fi descoperit pe Octav fără reacție, într-o cameră a Centrului de Primire Urgențe.
Imediat a fost solicitat sprijinul autorităților prin intermediul numărului unic de urgență 112. La fața locului au ajuns echipaje medicale și polițiști.
Medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului și au constatat decesul acestuia.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, asistentul medical nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului.
Cauza morții urmează să fie stabilită
Circumstanțele în care a murit asistentul medical nu sunt deocamdată cunoscute. Autoritățile nu au stabilit cauza exactă a decesului.
Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț. Medicii legiști urmează să efectueze autopsia, iar rezultatele acesteia vor putea oferi informații despre cauza exactă a morții.
Poliția orașului Bicaz a deschis verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați prin apel 112 (...) cu privire la faptul că un bărbat de 35 de ani, angajat al Spitalului Orășenesc Bicaz, ar fi fost găsit decedat, într-o cameră a Centrului de Primire Urgențe. Acesta nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, au transmis reprezentanții Poliției Neamț.
Colegii lui Octav, în stare de șoc
Moartea asistentului medical i-a afectat profund pe colegii săi. Octav lucra de mai mult timp în cadrul spitalului din Bicaz și era apreciat de cei cu care își desfășura activitatea.
Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii și au vorbit despre implicarea și profesionalismul bărbatului.
Potrivit mesajului publicat de reprezentanții Spitalului Bicaz, Octav s-a remarcat prin dedicarea și empatia manifestate atât față de pacienți, cât și față de colegii și oamenii din jurul său.
Mesaj emoționant transmis de Spitalul Bicaz
Conducerea și colegii asistentului medical au transmis că pierderea acestuia este cu atât mai dureroasă cu cât bărbatul s-a stins din viață în timp ce se afla la serviciu.
„Octav a plecat dintre noi mult prea devreme, în timp ce se afla la datorie, lăsând în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte”, au transmis reprezentanții spitalului.
Aceștia au evidențiat implicarea, dedicarea și empatia de care asistentul medical ar fi dat dovadă în activitatea sa și au transmis condoleanțe familiei și persoanelor apropiate.
Colegii și reprezentanții unității medicale au încheiat mesajul cu un omagiu pentru cel care le-a fost coleg: „Drum lin către ceruri, Octav! Vei rămâne în amintirea noastră”.
În acest moment, cauza exactă a decesului rămâne necunoscută. Autopsia medico-legală este cea care urmează să stabilească mecanismul și cauza morții.
Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care asistentul medical și-a pierdut viața în timpul turei de lucru.