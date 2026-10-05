Tragedie la Spitalul din Bicaz. Un asistent medical de 35 de ani a fost găsit mort în camera de gardă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 11:03

Un asistent medical în vârstă de 35 de ani a fost găsit fără viață în timpul serviciului, într-o încăpere a Centrului de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz. Colegii săi sunt profund afectați de moartea bărbatului, apreciat pentru implicarea și empatia de care ar fi dat dovadă în activitatea sa.

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