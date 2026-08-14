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Justitie· 2 min citire

Asistent medical trimis în judecată după ce ar fi cerut 900 de euro pentru a interveni în cazul unui pacient

Trimis în judecată

Trimis în judecată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 14:02

Un asistent medical de la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, județul Timiș, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins 900 de euro de la aparținătorul unui pacient internat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi promis că va interveni pe lângă medicul șef al secției pentru ca pacientul să rămână internat în continuare.

Asistentul medical ar fi cerut bani pentru menținerea pacientului în spital

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, fapta ar fi avut loc în luna iunie 2026. Asistentul medical, aflat în exercitarea atribuțiilor sale la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, ar fi solicitat suma de 900 de euro de la unul dintre aparținătorii unui pacient.

În schimbul banilor, acesta ar fi susținut că poate interveni pe lângă medicul șef al secției, persoana care are competența de a decide dacă se impune continuarea internării pacientului.

Anchetatorii susțin că, prin această conduită, s-ar fi creat impresia că deciziile medicale și administrative din cadrul unității spitalicești puteau fi influențate prin intervenții și plăți făcute în afara procedurilor legale.

Dosar penal pentru trafic de influență

Procurorii îl acuză pe asistentul medical de trafic de influență, în legătură cu pretinderea unei sume de bani pentru presupusa intervenție pe lângă medicii spitalului.

Cazul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, care au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

Acesta nu a fost arestat, fiind trimis în fața instanței sub măsura controlului judiciar.

Dosarul penal a fost înaintat Tribunalului Timiș, instanță care urmează să analizeze acuzațiile formulate de procurori.

Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare. Potrivit principiului prezumției de nevinovăție, persoana acuzată este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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