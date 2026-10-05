Rezerviștii din București și Ilfov, chemați din nou la unitățile militare. MApN începe exercițiul MOBEX B-IF-26

Militarii în rezervă din București și Ilfov sunt chemați, începând de luni, la unitățile la care sunt repartizați. Convocarea are loc în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-26, programat între 5 și 12 octombrie 2026. Activitățile sunt organizate pentru verificarea modului în care funcționează planurile de mobilizare și felul în care rezerviștii pot fi integrați rapid în structurile militare. Exercițiul are loc simultan în Capitală și în județul Ilfov.
Rezerviștii vor ajunge și în poligon
Cei convocați nu vor rămâne în unități pe toată durata exercițiului. Fiecare rezervist se va prezenta la data și ora trecute în ordinul de chemare și va participa la activități de pregătire pe durata unei singure zile. Programul include verificarea documentelor, evaluări medicale și psihologice, echipare și instruire. Miercuri, 7 octombrie, sunt programate și activități în poligonul de trageri de la Domnești.
În cadrul exercițiului MOBEX 2026, rezerviștii primesc uniformă și armament și trec prin etapele prevăzute pentru integrarea într-o unitate militară. La final, echipamentul este predat, iar participanții primesc documentele care justifică absența de la locul de muncă. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt vizați de această etapă. Nu sunt chemați însă toți rezerviștii care locuiesc în cele două zone, ci doar cei incluși în planificarea exercițiului.
Mai multe instituții participă la MOBEX
Exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, dar nu implică doar structurile Armatei. Participă și Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Scopul este ca instituțiile să verifice împreună procedurile care ar trebui aplicate într-o situație reală de mobilizare. Astfel de exerciții sunt organizate periodic, în mai multe regiuni ale țării.
MApN subliniază că MOBEX nu înseamnă declararea mobilizării și nici schimbarea situației de securitate. Este un exercițiu planificat, desfășurat pe timp de pace, pentru verificarea procedurilor și a resurselor. În București și Ilfov, un exercițiu similar a avut loc și în octombrie 2025. Ediția din acest an vizează inclusiv unități care nu au fost verificate atunci.