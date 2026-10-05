Rezerviștii din București și Ilfov, chemați din nou la unitățile militare. MApN începe exercițiul MOBEX B-IF-26

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 12:50

Militarii în rezervă din București și Ilfov sunt chemați, începând de luni, la unitățile la care sunt repartizați. Convocarea are loc în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-26, programat între 5 și 12 octombrie 2026. Activitățile sunt organizate pentru verificarea modului în care funcționează planurile de mobilizare și felul în care rezerviștii pot fi integrați rapid în structurile militare. Exercițiul are loc simultan în Capitală și în județul Ilfov.

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