Trafic blocat pe DN 1A, în județul Brașov, după ce o mașină a luat foc. O persoană a fost găsită carbonizată

Un grav accident rutier s-a produs, joi seară, pe DN 1A, în localitatea Săcele, județul Brașov, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a fost cuprins de flăcări. În urma incendiului, o persoană a fost găsită carbonizată în interiorul mașinii.
O persoană a fost găsită carbonizată
"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1A, localitatea Săcele, judeţul Braşov, un autoturism a părăsit carosabilul şi a luat foc", anunţă Centrul Infotrafic.
Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a luat foc, joi seară, pe DN 1A, în localitatea Săcele, județul Brașov, informează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
În urma incendiului, care a fost lichidat, în interiorul autoturismului a fost găsită o persoană carbonizată.
Traficul în zonă este blocat
La fața locului, traficul rutier se desfășoară pe un singur fir, alternativ, sub dirijarea polițiștilor. Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată în condiții normale după ora 21:00.
Până în acest moment, polițiștii din Brașov nu au oferit informații suplimentare cu privire la circumstanțele producerii accidentului.