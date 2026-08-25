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Politica· 1 min citire

Ninel Peia: ”Dominic Fritz trebuie să plece acasă în 30 de zile. Vom avea un vot și vom vedea cine este trădător”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 21:21
Actualizat25 aug. 2026, 21:23
SursăRealitatea PLUS

Ninel Peia, președintele grupului parlamentar PACE, a reacționat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, după ce Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, i-a atacat pe suveraniștii care nu ar vrea să valideze amendamentul pentru Dominic Fritz și a transmis că, în cadrul votului de mâine, se vor afla ”adevărații trădători”.

”Fritz trebuie să plece acasă în 30 de zile”

”Trebuie să spunem foarte clar: au fost două amendamente. Unul a fost declarat neconstituțional de către CCR, amendamentul privind concubinii, dar CCR a declarat constituțional amendamentul Fritz, ca să-l numim așa. Adică domnul Fritz trebuie să plece acasă în 30 de zile”, a spus Ninel Peia.

Președintele grupului Parlamentar PACE a subliniat că ”mi se pare foarte ciudat că în Camera Deputaților colegii suveraniști de la AUR au votat împotrivă”.

”Mâine, în Senatul României, pentru că Senatul este cameră decizională pe Legea ANI, vom avea un vot. Și mâine se va vedea cine este trădător de neam și țară și cine nu este trădător. Îl întreb public pe domnul Petrișor Peiu, care e liderul senatorilor AUR: domnule Petrișor Peiu, mâine dați dovadă că sunteți români și neamț și votați pentru ca domnul Fritz să plece acasă? Pentru că acuma ce să mai o dăm după cireș... Trebuie ca Fritz să plece acasă sau îl salvați pe domnul Fritz?”, a conchis oficialul.

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