Ninel Peia: ”Dominic Fritz trebuie să plece acasă în 30 de zile. Vom avea un vot și vom vedea cine este trădător”

Publicat 25 aug. 2026, 21:21 Actualizat 25 aug. 2026, 21:23 Sursă Realitatea PLUS

Ninel Peia, președintele grupului parlamentar PACE, a reacționat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, după ce Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, i-a atacat pe suveraniștii care nu ar vrea să valideze amendamentul pentru Dominic Fritz și a transmis că, în cadrul votului de mâine, se vor afla ”adevărații trădători”.

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