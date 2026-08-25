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Politica· 1 min citire
Ninel Peia: ”Dominic Fritz trebuie să plece acasă în 30 de zile. Vom avea un vot și vom vedea cine este trădător”
Publicat25 aug. 2026, 21:21
Actualizat25 aug. 2026, 21:23
SursăRealitatea PLUS
Ninel Peia, președintele grupului parlamentar PACE, a reacționat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, după ce Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, i-a atacat pe suveraniștii care nu ar vrea să valideze amendamentul pentru Dominic Fritz și a transmis că, în cadrul votului de mâine, se vor afla ”adevărații trădători”.
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