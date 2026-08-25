Surse: Ilie Bolojan urmează să fie audiat de DNA. Premierul, chemat să dea explicații în dosarul lui Fănel Bogoș
Surse: Ilie Bolojan urmează să fie audiat de DNA
Ilie Bolojan ar urma să ajungă în curând în fața procurorilor DNA Iași, pentru audieri în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogoș, spun sursele Realitatea PLUS.
Ilie Bolojan va fi audiat de procurorii DNA Iași
Premierul Ilie Bolojan ar urma să fie chemat în fața procurorilor DNA Iași pentru a da explicații în dosarul în care sunt investigate fapte de corupție și în care este implicat omul de afaceri Fănel Bogoș.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru, audierea lui Ilie Bolojan este așteptată în zilele următoare, mai exact în cursul săptămânii viitoare.
Premierul demis ar urma astfel să ajungă în fața procurorilor anticorupție pentru a oferi explicații în legătură cu ancheta care vizează inclusiv trei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria, în biroul lui Ilie Bolojan, la care ar fi participat omul de afaceri Fănel Bogoș.
Este vorba despre un dosar în care sunt cercetate acuzații penale grave, iar audierea premierului reprezintă unul dintre momentele importante ale anchetei.
Surse susțin că Bolojan ar încerca să evite o apariție publică
Potrivit informațiilor prezentate de Alessia Păcuraru, surse apropiate anchetei susțin că Ilie Bolojan ar face presiuni asupra sistemului judiciar și asupra procurorilor DNA pentru ca momentul în care se va prezenta la audieri să nu fie unul vizibil public.
Aceleași surse susțin că premierul ar încerca inclusiv să decaleze momentul întâlnirii cu procurorii anticorupție și să evite ca anumite aspecte din ancheta penală să devină publice.
„Surse apropiate anchetei ne spun că Ilie Bolojan, premierul, demis, ar putea să fie citat în următoarele zile, mai exact săptămâna viitoare, să fie citat în fața procurorilor DNA Iași pentru a da explicații în fața acestora în dosarul în care vorbim de niște fapte de corupție extrem de grave, unde este implicat Fanel Bogoș, respectiv cercetarea asupra a trei întâlniri de la palatul Victoria, din biroul premierului Bolojan, consul de afaceri Fanel Bogos și respectivul scandal care a monopolizat scena politică”, a spus Alessia Păcuraru la Realitatea PLUS.
Informațiile prezentate indică faptul că audierea lui Ilie Bolojan este tot mai aproape, iar procurorii DNA Iași ar urma să îl cheme pentru a da explicații în legătură cu aspectele investigate în dosar.
Ce acuzații sunt investigate în dosarul lui Fănel Bogoș
Ancheta în care este menționat Ilie Bolojan vizează acuzații precum trafic de influență, dare de mită, șantaj, instigare la șantaj și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.
Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul, cercetările procurorilor au în atenție și întâlnirile desfășurate la Palatul Victoria, în biroul premierului Bolojan, în contextul relațiilor dintre oamenii politici și omul de afaceri Fănel Bogoș.
Audierea lui Ilie Bolojan urmează să clarifice poziția acestuia în raport cu aspectele aflate în atenția anchetatorilor.
Un om apropiat lui Bolojan a ajuns deja în fața procurorilor
Înaintea audierii lui Ilie Bolojan, în dosarul în care este implicat Fănel Bogoș a ajuns deja în fața procurorilor Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului.
Aceasta este cercetată penal de DNA pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.
Cristina Trăilă este prezentată în informațiile despre anchetă drept un om apropiat de Ilie Bolojan, iar numele său apare în dosarul referitor la presupusa șpagă de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogoș.
DNA a anunțat marți că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României.
DNA o cercetează pe Cristina Trăilă
Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a transmis marți un comunicat în care a anunțat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă.
Potrivit procurorilor, aceasta este cercetată pentru infracțiunea de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii, pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Anchetatorii susțin că, la începutul lunii noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Barbu Mihai pentru exercitarea influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A.
Scopul urmărit ar fi fost schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui și înlocuirea acestuia cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogoș.
Ce susțin procurorii
În comunicatul DNA este descrisă presupusa implicare a Cristinei Trăilă în demersurile privind conducerea DSVSA Vaslui.
„În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.
Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, se arată în comunicatul menționat.
Potrivit procurorilor, presupusele foloase urmărite în acest caz ar fi inclus aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro.
În același timp, anchetatorii susțin că un alt obiectiv ar fi fost diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare efectuate la fermele societății deținute de Fănel Bogoș.
Cristina Trăilă a fost informată despre calitatea procesuală
DNA a precizat că reprezentantei Guvernului i-au fost aduse la cunoștință atât calitatea procesuală, cât și acuzațiile penale formulate în cadrul anchetei.
„Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”.
Procurorii anticorupție au explicat și faptul că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procedurii penale, în care sunt administrate probele necesare anchetei.
DNA a transmis în acest sens următoarele precizări:
„Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, au transmis reprezentanții DNA.
Audierea lui Ilie Bolojan, așteptată în zilele următoare
În acest context, atenția se îndreaptă acum către Ilie Bolojan, care ar urma să fie citat de procurorii DNA Iași în perioada următoare.
Sursele apropiate anchetei citate de Realitatea Plus indică săptămâna viitoare drept perioada în care premierul demis ar urma să fie chemat pentru audieri.
Potrivit informațiilor prezentate, Bolojan ar fi încercat să amâne întâlnirea cu procurorii și să evite ca sosirea sa la DNA să fie una publică. Aceste informații sunt atribuite surselor apropiate anchetei.
Audierea este legată de dosarul în care sunt investigate presupuse fapte de corupție și în care apare numele omului de afaceri Fănel Bogoș, dar și de cercetările privind cele trei întâlniri de la Palatul Victoria, din biroul premierului.
În anchetă sunt menționate acuzații de trafic de influență, dare de mită, șantaj, instigare la șantaj și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite.
Astfel, după audierea Cristinei Trăilă și în contextul informațiilor privind cercetările DNA Iași, următorul moment urmărit este prezentarea lui Ilie Bolojan în fața procurorilor pentru a da explicații în dosarul lui Fănel Bogoș.
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