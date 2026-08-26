Ce acte îți trebuie ca să vinzi sau să cumperi o casă în România: pas cu pas

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 08:19

Vânzarea sau cumpărarea unei case este o tranzacție importantă, iar pregătirea documentelor poate face diferența dintre o procedură simplă și una care se prelungește mai multe luni. De la actul de proprietate și documentația cadastrală până la certificatul fiscal și verificările notariale, fiecare etapă are rolul ei.

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