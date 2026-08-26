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Acciza redusă, înghițită de scumpiri. Cât costă un plin acum și ce spun românii VIDEO

Scumpiri pompă/ Captură video

Scumpiri pompă/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 08:05
Actualizat26 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS

La pompă, prețurile cresc de pe o zi pe alta. Reducerea accizei la motorină a fost înghițită rapid de scumpirile de la pompă. Prețul ar fi trebuit să scadă cu aproximativ 70 de bani, însă în unele benzinării motorina standard a trecut de 10,40 lei pe litru. Benzina standard costa, în medie, 9,55 lei pe litru. Șoferii spun că plafonarea e doar pe hârtie și cer guvernului să taie cu adevărat accizele.

Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin ajunge astfel la 512 lei pentru motorină, 478 de lei pentru benzină și 232 de lei pentru GPL. Situația este și mai greu de suportat comparativ cu finalul lunii iunie: benzina s-a scumpit cu aproape 90 de bani pe litru, iar motorina cu peste un leu pe litru. Practic, un plin de motorină costă acum cu aproximativ 50 de lei mai mult, decât în urmă cu aproape două luni.

Românii se plâng și spun că nu mai pot ține pasul cu scumpirile de la pompă. Unii dintre ei renunță să mai facă plinul rezervorului atât de des, cum obișnuiau s-o facă în trecut.

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