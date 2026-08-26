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Acciza redusă, înghițită de scumpiri. Cât costă un plin acum și ce spun românii VIDEO
Scumpiri pompă/ Captură video
Publicat26 aug. 2026, 08:05
Actualizat26 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS
La pompă, prețurile cresc de pe o zi pe alta. Reducerea accizei la motorină a fost înghițită rapid de scumpirile de la pompă. Prețul ar fi trebuit să scadă cu aproximativ 70 de bani, însă în unele benzinării motorina standard a trecut de 10,40 lei pe litru. Benzina standard costa, în medie, 9,55 lei pe litru. Șoferii spun că plafonarea e doar pe hârtie și cer guvernului să taie cu adevărat accizele.
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