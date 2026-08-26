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Bărbat găsit mort într-un apartament din Năvodari, chiar de soția sa. Ce a dus la tragedie

Poliție/ Captură video

Poliție/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea PLUS

Descoperire macabră într-un apartament din Năvodari. Un bărbat de 68 de ani a fost găsit fără suflare, chiar de către soția sa. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Femeia a fost cea care a alertat autoritățile după ce dispăruse de acasă și își abandonase telefonul. Pompierii au fost nevoiți să spargă geamul pentru a intra în casă.

Din primele date, bărbatul și-ar fi pus capăt zilelor din cauza unor neînțelegeri cu surorile sale privind un apartament moștenit de la părinți. Mai exact, chiar locuința în care a fost descoperit trupul neînsuflețit.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a vedea ce se întâmplat mai exact acolo.

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