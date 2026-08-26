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Accident grav în Timișoara: camion și autobuz cu 40 de pasageri, implicate. Trei persoane, rănite

Poliție/ Arhivă foto

Poliție/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat26 aug. 2026, 08:35
Actualizat26 aug. 2026, 08:36

Un accident rutier în care au fost implicate un camion și un autobuz cu 40 de pasageri s-a produs miercuri dimineață pe o stradă intens circulată din Timișoara. Trei persoane aflate în autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului.

Potrivit ISU Timiș, pompierii au fost solicitați să intervină miercuri dimineață, în jurul orei 07:35, după producerea unui accident rutier pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, două autosanitare SMURD și nouă pompieri. În accident au fost implicate un camion, în care se afla doar șoferul, și un autobuz care transporta 40 de persoane.

În urma impactului, trei pasageri din autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au primit asistență medicală la fața locului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul, mai arată sursa citată.

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