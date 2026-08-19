Ai grija de tine· 1 min citire
Tratamentul endovascular al anevrismelor aortice complexe
Publicat19 aug. 2026, 09:14
Actualizat19 aug. 2026, 09:42
Unele anevrisme se dezvoltă foarte aproape de arterele importante care duc sânge către rinichi și organele abdominale. În aceste cazuri, montarea unui stent-graft obișnuit poate fi dificilă, deoarece aceste ramuri ale aortei trebuie păstrate permeabile.
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