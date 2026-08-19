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Ai grija de tine· 1 min citire

Tratamentul endovascular al anevrismelor aortice complexe

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 09:14
Actualizat19 aug. 2026, 09:42

Unele anevrisme se dezvoltă foarte aproape de arterele importante care duc sânge către rinichi și organele abdominale. În aceste cazuri, montarea unui stent-graft obișnuit poate fi dificilă, deoarece aceste ramuri ale aortei trebuie păstrate permeabile.

Procedura FEVAR folosește o endoproteză specială, prevăzută cu mici deschideri sau ramificații concepute pentru a corespunde arterelor care pleacă din aortă. Astfel, zona anevrismului poate fi exclusă din circulație, în timp ce fluxul sanguin către rinichi și alte organe este menținut. Procedura este planificată în detaliu pe baza unui examen angio-CT și este utilizată pentru anumite anevrisme aortice complexe, în funcție de anatomia pacientului.

FEVAR este o alternativă minim invazivă la chirurgia deschisă pentru pacienți atent selectați, dar rămâne o intervenție vasculară complexă. După tratament sunt necesare controale imagistice periodice pentru verificarea poziției endoprotezei, a permeabilității ramurilor vasculare și a excluderii complete a anevrismului. Alegerea acestei soluții depinde de anatomia aortei, riscul operator și experiența centrului.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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