Tratamentul endovascular al anevrismelor aortice complexe

Publicat 19 aug. 2026, 09:14 Actualizat 19 aug. 2026, 09:42

Unele anevrisme se dezvoltă foarte aproape de arterele importante care duc sânge către rinichi și organele abdominale. În aceste cazuri, montarea unui stent-graft obișnuit poate fi dificilă, deoarece aceste ramuri ale aortei trebuie păstrate permeabile.

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