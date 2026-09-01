Volodimir Zelenski, avertisment pentru companiile aeriene: ”Cerul deasupra Rusiei este acum destinat dronelor”

Publicat 1 sept. 2026, 23:45 Sursă Realitatea PLUS

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat marţi companiile aeriene care utilizează spaţiul aerian rusesc, precum şi asiguratorii şi operatorii care deservesc principalele aeroporturi, că ”cerul deasupra Rusiei este acum destinat dronelor, nu aviaţiei civile”.

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