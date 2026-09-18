Siegfried Mueșan curtează PSD, dar respinge o negociere cu partidul AUR, deși ar aprecia un vot pozitiv

Nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru a încropi guvernul se arată deschis unei colaborări cu social democrații, dar respinge negocierile cu reprezentanții partidului AUR.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că este pregătit să discute cu PSD pentru obținerea voturilor necesare învestirii viitorului Guvern, însă exclude orice negociere cu AUR. Mureșan afirmă că pornește în Parlament cu sprijinul a 169 de parlamentari ai PNL, USR și UDMR și că mai are nevoie de 64 de voturi pentru a ajunge la majoritatea de 233 necesară învestirii.
Siegfried Mureșan pornește de la 169 de voturi
Premierul desemnat spune că sprijinul PNL, USR și UDMR reprezintă punctul de plecare pentru formarea majorității parlamentare.
„În primul rând, spre deosebire de ceilalți doi candidați desemnați de președintele României pentru a forma guvernul, noi pornim cu un sprijin parlamentar transparent, deschis, din partea a trei partide parlamentare. Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Și acesta este numărul de parlamentari pe care PNL, USR și UDMR îl au în momentul de față”, a declarat Siegfried Mureșan la un post TV.
Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, astfel că premierul desemnat trebuie să obțină încă 64 de susțineri.
Mureșan anunță discuții cu minoritățile și PSD
Siegfried Mureșan spune că, înainte de negocierile politice, va prezenta principalele idei ale programului de guvernare. El intenționează să discute mai întâi cu parlamentarii PNL, USR și UDMR, apoi cu grupul minorităților naționale și cu PSD.
„În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România.
După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD.
PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a afirmat Mureșan.
Siegfried Mureșan: „Nu voi negocia cu AUR”
În privința AUR, premierul desemnat spune că nu intenționează să poarte negocieri pentru obținerea voturilor și că nu va modifica programul de guvernare pentru a obține sprijinul formațiunii.
„Toate discuțiile pe care le port ca premier desemnat sunt discuții oficiale. Acum ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european.
Evident că dacă eu spun ceva care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc”, a explicat Mureșan.
Premierul desemnat a precizat că nu va merge la sediul AUR sau la grupul parlamentar al partidului pentru a solicita voturi.
Mureșan spune că nu poate controla voturile parlamentarilor AUR
Siegfried Mureșan afirmă că, dacă parlamentari AUR vor decide să voteze pentru învestirea Guvernului, nu are cum să împiedice acest lucru.
„N-am cum să-l opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber. Nu am cum să nu le accept voturile, fiindcă nu controlez parlamentarii AUR și nu controlez parlamentarii niciunui alt partid la vot, fiindcă nu am crezut niciodată în controlul parlamentarilor.
Parlamentarii sunt liberi să voteze conform conștiinței lor, sigur, în acord cu programul și strategia propriului partid”, a mai spus premierul desemnat.
Siegfried Mureșan nu ia în calcul să-și depună mandatul
Într-o altă declarație făcută vineri, Mureșan a spus că nu intenționează să-și depună mandatul, indiferent dacă va reuși sau nu să obțină din prima voturile necesare pentru învestirea Guvernului.
„Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii”, a declarat Siegfried Mureșan.