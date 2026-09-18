PSD cere prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan să-și prezinte public planul de guvernare

PSD a transmis, joi, că premierul desemnat Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public înainte de orice discuție despre susținerea parlamentară a viitorului Guvern: continuă politicile Guvernului Bolojan sau propune o schimbare de direcție? Social-democrații condiționează orice dezbatere despre o eventuală majoritate de prezentarea unui plan concret pentru economie, fiscalitate și serviciile publice.
Partidul Social Democrat (PSD) a cerut, joi, ca prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan să clarifice public, înainte de orice negociere privind o majoritate parlamentară, dacă intenționează să continue politicile Guvernului condus anterior de Ilie Bolojan sau să propună o schimbare de direcție.
„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?”, a transmis PSD.
Formațiunea susține că această clarificare ar reprezenta „prima dovadă de normalitate politică” din partea premierului desemnat și consideră că, odată acceptată nominalizarea, Mureșan are obligația de a prezenta românilor un plan concret pentru depășirea a ceea ce partidul numește „criza economică și socială” moștenită de la guvernarea Bolojan, președintele propriului partid al lui Mureșan, PNL.
Ce întrebări ridică PSD pentru premierul desemnat
PSD enumeră o serie de întrebări pe care le consideră esențiale pentru clarificarea direcției viitorului Guvern:
Partidul întreabă dacă Siegfried Mureșan va continua actuala politică de austeritate sau va propune o schimbare, dacă menține nivelul actual al poverii fiscale, ce măsuri are în vedere pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, pentru susținerea companiilor autohtone și pentru păstrarea locurilor de muncă, precum și cum intenționează să asigure funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală.
PSD cere, de asemenea, un răspuns tranșant la o întrebare pe care o consideră centrală: dacă premierul desemnat consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și urmează să fie continuate, sau dacă, dimpotrivă, apreciază că România are nevoie de o schimbare de direcție.
„Întâi programul, abia apoi discuțiile despre voturi”, transmite PSD
Social-democrații subliniază că ordinea priorităților trebuie să fie clară înainte de orice negociere politică: „Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, transmite Partidul Social Democrat.
”Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?
PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan are obligația să le spună românilor care este planul său pentru a scoate țara din criza economică și socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, președintele propriului său partid.
Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?
Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție?
Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară.” a transmis PSD.
Poziția partidului vine în contextul demersurilor pentru formarea unui nou Guvern, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru din partea alianței PNL-USR. Condiționarea sprijinului parlamentar de prezentarea prealabilă a unui program de guvernare este un demers pe care PSD l-a mai folosit și în negocierile politice anterioare.