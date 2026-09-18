PSD cere prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan să-și prezinte public planul de guvernare

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 13:00

PSD a transmis, joi, că premierul desemnat Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public înainte de orice discuție despre susținerea parlamentară a viitorului Guvern: continuă politicile Guvernului Bolojan sau propune o schimbare de direcție? Social-democrații condiționează orice dezbatere despre o eventuală majoritate de prezentarea unui plan concret pentru economie, fiscalitate și serviciile publice.

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