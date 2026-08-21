România, cea mai mare scumpire a carburanților din UE: prețurile au crescut cu 24,2% într-un an

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut, în medie, cu 16,9% în Uniunea Europeană, în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. România a înregistrat însă cea mai mare majorare anuală dintre statele membre, de 24,2%, arată datele publicate vineri de Eurostat.
După România, cele mai importante scumpiri au fost consemnate în Germania și Lituania, ambele cu câte 22,9%, precum și în Bulgaria, cu 22,2%. La celălalt capăt al clasamentului, cele mai reduse creșteri au fost raportate în Suedia, de 1,2%, și Irlanda, de 3,2%.
România depășește Germania, Lituania și Bulgaria la creșterea anuală a prețurilor
Ungaria a fost singurul stat membru UE în care prețurile carburanților și lubrifianților au fost mai mici în iulie 2026 decât în iulie 2025, înregistrând un recul marginal de 0,1%.
Potrivit Eurostat, prețurile au fost mai mari în iulie în 25 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În 13 țări, ritmul anual al scumpirilor a accelerat față de luna iunie. Totuși, în 24 de state membre, majorările anuale din iulie au fost mai mici decât cele consemnate în mai 2026, lună în care patru țări raportaseră creșteri de peste 30%.
De la o lună la alta, prețurile la motorină au urcat, în medie, cu 4,3% la nivelul Uniunii Europene, iar benzina s-a scumpit cu 4,7% în iulie față de iunie. Evoluția vine după ieftinirile din iunie, când motorina s-a redus în medie cu 6,4%, iar benzina cu 4,2%, comparativ cu luna mai.
Carburanții s-au scumpit cu 16,9% în Uniunea Europeană
În cazul motorinei, 17 state membre au raportat creșteri de preț în iulie față de iunie. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate în Polonia, cu 13,4%, Germania, cu 12,7%, și Grecia, cu 12,1%. În schimb, nouă state au consemnat ieftiniri, cele mai importante fiind în Cipru, de 7,9%, Suedia, de 7,4%, și Irlanda, de 6,4%.
La benzină, 14 țări au avut majorări de preț în iulie, iar 12 au raportat scăderi. Polonia a înregistrat cel mai mare avans, de 17,2%, urmată de Germania, cu 11%, și Spania, cu 7,1%. Cele mai mari reduceri au fost consemnate în Suedia, de 11,1%, Cipru, de 5,4%, și Irlanda, de 4,1%.
În România, prețul motorinei a crescut cu 4,6% în iulie 2026 față de iunie, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 0,8%, conform datelor Eurostat.