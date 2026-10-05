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Dacia oprește temporar producția la Mioveni. Angajații vor sta acasă două zile în octombrie

Dacia Mioveni

Dacia Mioveni

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Scris deDarius Stănescu
Publicat5 oct. 2026, 20:41
Actualizat5 oct. 2026, 20:44
SursăRealitatea PLUS

Producția la uzina Dacia din Mioveni este oprită temporar, pe fondul scăderii comenzilor și al evoluției pieței auto. Angajații vor rămâne acasă două zile în luna octombrie, dar își vor păstra drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, potrivit anunțului conducerii.

Ce se întâmplă cu angajații Dacia

Întreruperea temporară a activității presupune două zile în care angajații uzinei din Mioveni nu vor merge la lucru. Conducerea a anunțat că drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă vor fi menținute pentru această perioadă.

Măsura intervine în contextul reducerii comenzilor, compania adaptându-și producția la cererea de pe piața auto.

Vânzările Dacia în Europa, în scădere

Oprirea temporară a producției are loc pe fondul unui declin de aproape 10% al vânzărilor Dacia în Europa în primele opt luni ale anului.

Evoluția vânzărilor și scăderea comenzilor determină compania să ajusteze activitatea uzinei din Mioveni, inclusiv prin întreruperi temporare ale producției.

Concurența de preț cu producătorii chinezi

Vicepreședintele Dacia a vorbit despre motivele scăderii vânzărilor din ultima jumătate de an, făcând referire la concurența de preț dintre producătorii români și cei chinezi.

Presiunea concurențială se adaugă astfel contextului în care compania își adaptează producția la evoluția comenzilor și a pieței auto.

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