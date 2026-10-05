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Social· 1 min citire
Dacia oprește temporar producția la Mioveni. Angajații vor sta acasă două zile în octombrie
Dacia Mioveni
Publicat5 oct. 2026, 20:41
Actualizat5 oct. 2026, 20:44
SursăRealitatea PLUS
Producția la uzina Dacia din Mioveni este oprită temporar, pe fondul scăderii comenzilor și al evoluției pieței auto. Angajații vor rămâne acasă două zile în luna octombrie, dar își vor păstra drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, potrivit anunțului conducerii.
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