Doliu în fotbalul românesc. A murit un mare antrenor, bun prieten cu Mircea Lucescu și nașul lui Răzvan Lucescu

Fotbalul românesc este în doliu după moartea fostului mare portar Ilie Datcu. Anunțul a fost făcut luni de clubul turc Fenerbahçe Istanbul, în social media. Datcu avea 89 de ani.
Fostul portar român a rămas în istoria clubului turc după perioada în care a apărat poarta echipei și a contribuit la câștigarea mai multor titluri de campioană.
„Suntem profund îndurerați de pierderea portarului nostru Ilie Datcu, care ne-a apărat cu succes poarta ani de zile și și-a scris numele în istoria noastră cu campionatele câștigate. Transmitem condoleanțe familiei Datcu și marii comunități Fenerbahçe”, a transmis clubul turc.
A trecut pe la mai multe cluburi din București
Născut la București în 1937, Ilie Datcu a început fotbalul de la o vârstă fragedă, la Constructorul București. Evoluțiile sale au atras rapid atenția altor formații, iar portarul a trecut ulterior pe la Metalul Câmpina, Progresul București, Pompierul București și Dinamo Obor București.
Cariera sa l-a purtat apoi la Dinamo București, club alături de care avea să atingă cea mai importantă perioadă din fotbalul românesc.
Patru titluri de campion cu Dinamo
La Dinamo București, Ilie Datcu a cucerit patru titluri de campion al României, în anii 1962, 1963, 1964 și 1965.
Palmaresul său în tricoul formației bucureștene mai cuprinde două Cupe ale României, câștigate în 1964 și 1968, precum și Supercupa României din 1963.
Performanțele obținute la Dinamo l-au consacrat drept unul dintre portarii importanți ai fotbalului românesc din acea perioadă.
Trei titluri de campion al Turciei cu Fenerbahçe
Ilie Datcu și-a continuat cariera în Turcia, la Fenerbahçe, unde a reușit să câștige campionatul de trei ori.
Portarul român a fost campion al Turciei cu Fenerbahçe în 1970, 1974 și 1975, adăugând astfel alte trofee importante în palmaresul său.
În același timp, Datcu a îmbrăcat de 13 ori tricoul echipei naționale a României. El a participat și la Jocurile Olimpice din 1964.
A rămas în fotbal și după retragere
După retragerea din fotbalul de performanță, în 1975, Ilie Datcu a rămas în Turcia și a devenit antrenorul echipei Fenerbahçe.
În această perioadă, fostul portar român a avut o contribuție importantă la descoperirea și formarea lui Rüștü Reçber, care avea să devină ulterior unul dintre cei mai apreciați portari din lume.
Datcu a devenit cetățean turc în 1978 și a primit numele de İlyas Datça.
Ilie Datcu, legătură apropiată cu familia Lucescu
Fostul mare portar a avut și o relație apropiată cu familia Lucescu. Ilie Datcu a fost nașul de botez al antrenorului Răzvan Lucescu și era bun prieten cu Mircea Lucescu.
Moartea sa marchează dispariția unei figuri importante din istoria fotbalului românesc și turc, după o carieră în care a câștigat trofee atât în România, cât și în Turcia.