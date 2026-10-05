Doliu în fotbalul românesc. A murit un mare antrenor, bun prieten cu Mircea Lucescu și nașul lui Răzvan Lucescu

Publicat 5 oct. 2026, 20:47 Actualizat 5 oct. 2026, 20:55

Fotbalul românesc este în doliu după moartea fostului mare portar Ilie Datcu. Anunțul a fost făcut luni de clubul turc Fenerbahçe Istanbul, în social media. Datcu avea 89 de ani.

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