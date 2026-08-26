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Petrolul s-a ieftinit cu aproape 3% după noile sancțiuni ale SUA împotriva Iranului

Prețurile petrolului au scăzut

Prețurile petrolului au scăzut

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 08:42

Prețurile petrolului au scăzut marți cu aproximativ 3%, după ce administrația americană a ales să intensifice presiunea economică asupra Iranului în locul unei escaladări militare imediate, relatează CNBC.

Cotația Brent a coborât cu 3,3%, la 89,14 dolari pe baril, iar WTI a pierdut 3,1%, până la 82,36 dolari pe baril. De la începutul săptămânii, prețurile au scăzut cu peste 5%.

Washingtonul mizează pe sancțiuni, nu pe conflict

SUA au anunțat un nou val de sancțiuni împotriva Iranului și a entităților care continuă relațiile comerciale cu Teheranul. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris măsurile drept cea mai amplă ofensivă financiară împotriva regimului iranian și a sugerat că acestea reduc, cel puțin pe termen scurt, probabilitatea unei intervenții militare de amploare.

Strâmtoarea Ormuz rămâne în centrul atenției

Donald Trump a declarat că Marina SUA a eliminat toate minele din apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz și a avertizat că orice nouă tentativă de minare va fi împiedicată. În paralel, Departamentul de Stat pregătește revenirea diplomaților americani evacuați anterior din Orientul Mijlociu, un semnal interpretat de piețe drept o diminuare a riscului imediat de război.

China, factorul-cheie al strategiei americane

Analiștii avertizează că impactul sancțiunilor va depinde de reacția Chinei, principalul cumpărător al petrolului iranian. Beijingul a transmis că își va apăra interesele și continuă să respingă sancțiunile unilaterale americane, în timp ce Washingtonul păstrează deschisă opțiunea unor noi măsuri economice sau militare, dacă situația se va deteriora.

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