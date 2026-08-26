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Extern· 2 min citire
Petrolul s-a ieftinit cu aproape 3% după noile sancțiuni ale SUA împotriva Iranului
Prețurile petrolului au scăzut
Prețurile petrolului au scăzut marți cu aproximativ 3%, după ce administrația americană a ales să intensifice presiunea economică asupra Iranului în locul unei escaladări militare imediate, relatează CNBC.
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