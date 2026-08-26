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Incendiu devastator într-un spital din Pakistan: cel puțin 13 bebeluși au murit

Incendiu spital Pakistan/ Profimedia

Incendiu spital Pakistan/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 aug. 2026, 08:51

Cel puțin 13 copii, majoritatea nou-născuți, au murit în urma unui incendiu izbucnit într-o secție de ginecologie a Institutului Pakistanului pentru Științe Medicale (PIMS), din Islamabad. Potrivit informațiilor citate de CNN, mai mulți bebeluși se află în stare critică, iar bilanțul victimelor ar putea crește.

Flăcările au izbucnit în interiorul secției de nou-născuți a spitalului PIMS. Potrivit unor surse din cadrul echipelor de salvare, incendiul ar fi fost declanșat de explozia unui compresor de aer condiționat aflat în secție.

Incendiu spital Pakistan/ Profimedia

Autoritățile spitalului au reușit să salveze un singur copil, potrivit acelorași surse. Alți câțiva bebeluși rămân în stare critică, astfel că numărul victimelor ar putea crește.

Pompierii au intervenit rapid

Comisarul-șef al Islamabadului, Sohail Ashraf, a declarat că apelul de urgență a fost primit miercuri, cu puțin înainte de ora 7:00, ora locală. Echipele de intervenție au ajuns rapid la spital și au reușit să stingă incendiul, potrivit unei postări publicate de Ashraf pe platforma X.

Institutul Pakistanului pentru Științe Medicale este administrat de guvern și se află pe un amplasament extins din capitala Pakistanului. Potrivit site-ului instituției, PIMS are ca obiectiv funcționarea ca o universitate medicală de prim rang, cu accent pe cercetare.

Cauza exactă a incendiului și circumstanțele în care s-au produs decesele urmează să fie stabilite de autorități.

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