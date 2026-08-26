Incendiu devastator într-un spital din Pakistan: cel puțin 13 bebeluși au murit

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 aug. 2026, 08:51

Cel puțin 13 copii, majoritatea nou-născuți, au murit în urma unui incendiu izbucnit într-o secție de ginecologie a Institutului Pakistanului pentru Științe Medicale (PIMS), din Islamabad. Potrivit informațiilor citate de CNN, mai mulți bebeluși se află în stare critică, iar bilanțul victimelor ar putea crește.

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