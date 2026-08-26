Dropping - Fără părinți, GPS sau telefon: Aventura prin care copiii dintr-o țară UE învață independența

Publicat 26 aug. 2026, 09:16 Actualizat 26 aug. 2026, 09:17

Fără tehnologie în buzunar și fără părinți la un apel distanță. În Belgia, o tradiție veche a cercetașilor îi trimite pe copiii de 11 ani într-o aventură a supraviețuirii și a independenței reale.

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