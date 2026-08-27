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Copil și doi bărbați, răniți în Arad. Mașina lor s-a ciocnit cu o autospecială de poliție

Mașină de poliție/ Arhivă foto

Mașină de poliție/ Arhivă foto

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 08:46

Un copil și doi bărbați au fost răniți și transportați la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, miercuri seară, în zona centrală a municipiului Arad. Cei doi șoferi au fost testați pentru alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative.

Accidentul s-a produs miercuri seară, în municipiul Arad, la intersecția străzilor Corneliu Coposu și Ștefan Augustin Doinaș.

La volanul autospecialei de poliție se afla un agent în vârstă de 24 de ani, care circula pe strada Corneliu Coposu. La intersecție, mașina de poliție a intrat în coliziune cu un autoturism.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, în urma impactului au fost transportate la spital trei persoane: șoferul autoturismului, un bărbat de 31 de ani, un copil și un bărbat de 48 de ani, ocupant al autospecialei de poliție.

Care a fost rezultatul testării celor doi șoferi?

Polițiștii au efectuat testări cu aparatele din dotare pentru consum de alcool și substanțe psihoactive. Rezultatele au fost negative în cazul ambilor conducători auto.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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