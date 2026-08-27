Copil și doi bărbați, răniți în Arad. Mașina lor s-a ciocnit cu o autospecială de poliție

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 08:46

Un copil și doi bărbați au fost răniți și transportați la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, miercuri seară, în zona centrală a municipiului Arad. Cei doi șoferi au fost testați pentru alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative.

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