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Social· 1 min citire
Copil și doi bărbați, răniți în Arad. Mașina lor s-a ciocnit cu o autospecială de poliție
Mașină de poliție/ Arhivă foto
Un copil și doi bărbați au fost răniți și transportați la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, miercuri seară, în zona centrală a municipiului Arad. Cei doi șoferi au fost testați pentru alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative.
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