Românii cu mașini poluante ar putea plăti mai mult. Taxele auto se schimbă, iar primăriile au o nouă obligație

Proprietarii autoturismelor considerate poluante se pregătesc pentru costuri mai mari, în contextul noilor modificări fiscale adoptate în România. Sistemul de impozitare auto urmează să țină cont de mai mulți factori decât până acum, printre care norma de poluare, emisiile de CO₂ și vechimea mașinii.
Principiul care stă la baza noilor măsuri este „poluatorul plătește”, astfel încât nivelul taxelor să fie diferențiat în funcție de impactul pe care îl are fiecare autovehicul asupra mediului.
Mașinile vechi sunt cele mai expuse
Autoturismele cu o vechime de 15-20 de ani ar urma să resimtă cel mai puternic modificările. Pentru unele dintre acestea, taxele ar putea ajunge de până la trei ori mai mari decât în prezent.
În noul sistem,capacitatea cilindric a motorului nu va mai fi singurul criteriu luat în calcul la stabilirea impozitului auto. Norma Euro, emisiile de CO₂ și vechimea autovehiculului vor avea, de asemenea, un rol în calcularea taxei.
Vehiculele încadrate în norma Euro 3 sau în standarde mai vechi sunt considerate printre cele mai vulnerabile la creșterile de taxe, deoarece nivelul emisiilor acestora este superior standardelor actuale.
Șoferii români ar urma să achite, în medie, cu aproximativ 30% mai mult decât în prezent, însă impactul diferă în funcție de caracteristicile fiecărui autovehicul.
Ce se întâmplă cu restricțiile de circulație
Modificările nu se limitează la impozitul anual. Primăriile vor avea și obligația de a introduce măsuri pentru limitarea accesului mașinilor poluante în anumite zone urbane, potrivit noului Cod al Urbanismului.
Aceste restricții trebuie implementate în cel mult un an de la intrarea în vigoare a legii, ceea ce înseamnă că autoritățile locale ar trebui să stabilească zonele cu acces limitat și regulile aplicabile.
București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași sunt printre orașele în care ar urma să fie instituite astfel de zone, cu acces condiționat de norma de poluare a autovehiculului.
Șoferii care vor circula cu mașini neconforme în zonele respective ar putea fi sancționați. O altă variantă prevăzută este ca proprietarii unor astfel de autoturisme să fie nevoiți să le lase în parcări situate în afara zonelor cu restricții.
România are un parc auto îmbătrânit
Impactul măsurilor este important în condițiile în care România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa, conform Eurostat. Vechimea medie a autoturismelor depășește 16 ani, iar o parte importantă dintre mașinile aflate în circulație sunt vehicule second-hand aduse din state vest-europene.
Pentru proprietarii unor autoturisme vechi, modificarea formulei de calcul poate însemna o creștere considerabilă a cheltuielilor anuale. În anumite situații, impozitul ar putea ajunge de la câteva sute de lei la peste 1.000 de lei.
Estimările citate în legătură cu noua legislație indică aproximativ 2 milioane de vehicule care ar putea fi afectate direct de aceste modificări.
Presiune suplimentară pentru proprietarii mașinilor vechi
Creșterea taxelor poate determina o parte dintre proprietarii autoturismelor mai vechi să ia în calcul înlocuirea acestora cu modele mai noi, cu norme de poluare mai bune.
Programul Rabla reprezintă una dintre variantele disponibile pentru cei care vor să renunțe la o mașină veche. Prin acest program, statul acordă ecotichete care pot ajunge până la 9.000 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou, însă fondurile disponibile sunt limitate.
În acest context, proprietarii de mașini sunt îndemnați să verifice norma de poluare a autoturismului și să calculeze cât ar urma să plătească după aplicarea noilor reguli.
În paralel cu măsurile fiscale și restricțiile pentru vehiculele poluante, autoritățile urmăresc dezvoltarea transportului public și a infrastructurii destinate bicicletelor, ca alternative pentru deplasarea în orașe.
Legătura cu obiectivele europene
Noile reguli sunt prezentate și în contextul obiectivelor europene privind reducerea emisiilor de carbon până în 2030. România trebuie să își adapteze politicile fiscale și de transport la aceste ținte.
Pentru gospodăriile cu venituri mici, înlocuirea unui autoturism vechi cu unul mai nou poate fi însă dificilă din punct de vedere financiar. Printre soluțiile propuse în acest context se numără acordarea unor vouchere sociale sau posibilitatea achitării eșalonate a impozitului.
Noile măsuri urmăresc astfel atât diferențierea taxării în funcție de nivelul de poluare, cât și introducerea unor reguli locale privind accesul anumitor autovehicule în zonele urbane.