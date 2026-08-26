Românii cu mașini poluante ar putea plăti mai mult. Taxele auto se schimbă, iar primăriile au o nouă obligație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 22:46

Proprietarii autoturismelor considerate poluante se pregătesc pentru costuri mai mari, în contextul noilor modificări fiscale adoptate în România. Sistemul de impozitare auto urmează să țină cont de mai mulți factori decât până acum, printre care norma de poluare, emisiile de CO₂ și vechimea mașinii.

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