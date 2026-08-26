Bucureștiul și Ilfovul intră în scenariul militar MOBEX 26. Ce se întâmplă cu rezerviștii în perioada 5-12 octombrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 17:20

Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea exercițiului „MOBEX București - Ilfov 26”, programat în perioada 5-12 octombrie. Activitatea are ca obiectiv verificarea stadiului de pregătire a populației pentru apărare și va implica o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și județul Ilfov.

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