Vreme severă în România: ploi torențiale, vijelii și grindină. Rafale de până la 70 km/h - HARTA cu zonele vizate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 aug. 2026, 11:14

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri sunt vizate în special zonele montane și estul și sud-estul Transilvaniei, iar joi fenomenele se extind în nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei. Cantitățile de apă pot depăși local 40 de litri pe metru pătrat.

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