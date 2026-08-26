Vreme severă în România: ploi torențiale, vijelii și grindină. Rafale de până la 70 km/h - HARTA cu zonele vizate

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri sunt vizate în special zonele montane și estul și sud-estul Transilvaniei, iar joi fenomenele se extind în nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei. Cantitățile de apă pot depăși local 40 de litri pe metru pătrat.
ANM: Ploi torențiale și vijelii în zonele montane
Potrivit ANM, miercuri, până la ora 23:00, în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.
Fenomenele se vor manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, sunt posibile vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.
În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp și, pe arii restrânse, la peste 30-40 l/mp.
Instabilitatea atmosferică se extinde joi
Și joi, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.
ANM prognozează averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, vor fi vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.
Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp în intervale scurte de timp și prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 l/mp.
Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului.
Cum va fi vremea în București
În București, miercuri și în noaptea de miercuri spre joi, temperaturile vor scădea față de intervalul anterior. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar cea minimă se va situa între 17 și 18 grade.
Cerul va avea înnorări temporare și, trecător, va ploua slab în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat.
Joi, până la ora 23:00, cerul va fi înnorat, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor și rafale de 45-55 km/h.
Temperatura maximă din Capitală va fi în jurul valorii de 28 de grade.