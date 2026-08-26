Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în 23 de județe. Avertizarea INHGA, valabilă până joi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 12:04

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat Atenționarea Hidrologică nr. 92 din 25 august și a emis Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în 23 de județe.

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