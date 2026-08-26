Vreme instabilă în București: Temperaturile ating 30 de grade, dar vin averse și descărcări electrice

Publicat 26 aug. 2026, 11:06 Actualizat 26 aug. 2026, 11:08

Canicula ia o pauză în Capitală: ANM anunță o scădere a temperaturilor pentru următoarele 48 de ore. Maximele nu vor mai trece de 30 de grade Celsius, însă vremea devine instabilă în București.

Distribuie articolul