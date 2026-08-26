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Vremea· 2 min citire
Vreme instabilă în București: Temperaturile ating 30 de grade, dar vin averse și descărcări electrice
Foto/Profimedia
Publicat26 aug. 2026, 11:06
Actualizat26 aug. 2026, 11:08
Canicula ia o pauză în Capitală: ANM anunță o scădere a temperaturilor pentru următoarele 48 de ore. Maximele nu vor mai trece de 30 de grade Celsius, însă vremea devine instabilă în București.
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