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Vreme instabilă în București: Temperaturile ating 30 de grade, dar vin averse și descărcări electrice

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat26 aug. 2026, 11:06
Actualizat26 aug. 2026, 11:08

Canicula ia o pauză în Capitală: ANM anunță o scădere a temperaturilor pentru următoarele 48 de ore. Maximele nu vor mai trece de 30 de grade Celsius, însă vremea devine instabilă în București.

Bucureștenii scapă temporar de canicula sufocantă, odată cu scăderea temperaturilor înregistrată la mijlocul acestei săptămâni. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță două zile cu valori termice mai blânde, dar însoțite de episoade de instabilitate atmosferică.

Cum va fi vremea miercuri și în noaptea spre joi

În prima parte a intervalului, valul de căldură se retrage ușor, aducând o atmosferă semnificativ mai suportabilă în Capitală.

  • Temperaturi pozitive moderat: Maxima zilei de miercuri se va opri între 29 și 30 de grade Celsius.

  • Regim pluviometric: Cerul va prezenta înnorări trecătoare, fiind posibile ploi slabe la începutul zilei și din nou spre dimineață.

  • Condiții nocturne: Peste noapte, mercurul din termometre va coborî până la valori confortabile, de 17–18 grade Celsius, iar vântul va sufla în general moderat.

Furtuni și intensificări ale vântului preconizate pentru joi

Partea a doua a intervalului aduce o schimbare accentuată a vremii, caracterizată prin averse și fenomene electrice, în special în a doua jumătate a zilei de joi.

  • Instabilitate după-amiaza: Cerul va rămâne acoperit, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate averse ce pot acumula local între 4 și 10 litri pe metrul pătrat.

  • Rafale de vânt: În timpul episoadelor de ploaie, vântul va lua aspect de vijelie, înregistrând rafale scurte de 45–55 km/h.

  • Mica răcire continuă: Temperatura maximă de joi nu va mai trece de pragul de 28 de grade Celsius.

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