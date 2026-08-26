Căldura din București ar putea costa mai mult la iarnă. Ciprian Ciucu anunță ce se poate întâmpla cu tariful plătit de bucureșteni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:32

Bucureștenii s-ar putea trezi în această iarnă cu facturi mai mari la căldură și apă caldă, după ce primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că ia în calcul o modificare a tarifului suportat de populație. O eventuală scumpire nu a fost decisă până în acest moment și ar trebui aprobată prin vot de Consiliul General al Municipiului București.

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