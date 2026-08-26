Ce au găsit restauratorii în zidurile unei biserici din Brașov. Sistemele, mai vechi de 300 de ani

O descoperire făcută în timpul lucrărilor de restaurare scoate la iveală modul în care era protejată în urmă cu secole una dintre clădirile reprezentative ale Brașovului. În zidăria Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului au fost identificate sisteme de drenare a apei, unele construite în urmă cu aproximativ 300 de ani.
Lucrările nu se limitează la restaurarea propriu-zisă a clădirii. În partea de sud a bisericii, în zona dintre paraclisul de sud și altar, sunt efectuate și săpături arheologice.
Intervențiile exterioare au scos în evidență și una dintre problemele importante ale monumentului, respectiv infiltrațiile de apă din zidărie. Restauratorii desfășoară lucrări pentru a împiedica umezeala să pătrundă și să urce prin pereții construcției.
În timpul operațiunilor destinate identificării și îndepărtării surselor de umezeală au fost găsite vechile sisteme de drenare.
Drenuri construite în urmă cu aproximativ 300 de ani
Sistemele descoperite în zidurile bisericii au fost realizate în perioade diferite, unele dintre ele având o vechime de aproximativ trei secole.
Preotul Valentin Moșoiu a explicat ce au găsit restauratorii în timpul intervențiilor și ce urmează să se stabilească în privința acestor construcții vechi.
„În această etapă au fost curățate zonele în care am constatat infiltrații importante de apă. În urma intervențiilor, am descoperit drenurile construite de-a lungul timpului pentru protejarea zidurilor bisericii, unele dintre ele având chiar și aproximativ 300 de ani”, a declarat preotul Valentin Moșoiu.
Acum, specialiștii trebuie să verifice care dintre sistemele de drenare mai funcționează și care pot fi păstrate în cadrul lucrărilor de restaurare.
Cum este oprită umezeala din ziduri
Pentru protejarea zidăriei, în jurul bisericii sunt realizate și intervenții prin care se urmărește oprirea ascensiunii capilare a apei. Sunt injectate substanțe speciale în ziduri, astfel încât umezeala să nu mai poată urca prin material.
Zonele în care tencuiala a fost afectată de apă și s-a exfoliat sunt decopertate. Ulterior, acestea vor fi refăcute folosind materiale compatibile cu lucrările de restaurare ale monumentului.
O altă etapă vizează tâmplăria ferestrelor de la turnul mare, de la turnurile mici și de la turnul cu ceas.
Pe fiecare dintre turnuri urmează să fie montate paratrăsnete. După instalarea acestora, schelele vor fi coborâte treptat, pentru ca intervențiile la tencuieli și la zidurile bisericii să poată continua.
Restaurarea Bisericii „Sfântul Nicolae” se încheie în 2028
Lucrările de restaurare a Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului au început la 1 august 2025. Proiectul include consolidarea monumentului și restaurarea picturilor, dar și refacerea finisajelor interioare și exterioare.
În cadrul proiectului sunt prevăzute și intervenții la instalațiile clădirii, precum și lucrări pentru punerea în valoare a bisericii și a celor două paraclise, „Buna Vestire” și „Înălțarea Domnului”.
Valoarea totală a proiectului este de 24.776.325,57 lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.
Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 16 iulie 2025 și 15 decembrie 2028.