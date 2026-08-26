Ce au găsit restauratorii în zidurile unei biserici din Brașov. Sistemele, mai vechi de 300 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 23:04

O descoperire făcută în timpul lucrărilor de restaurare scoate la iveală modul în care era protejată în urmă cu secole una dintre clădirile reprezentative ale Brașovului. În zidăria Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului au fost identificate sisteme de drenare a apei, unele construite în urmă cu aproximativ 300 de ani.

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