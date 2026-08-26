O aplicație folosită de milioane de șoferi începe să afișeze reclame. Unde vor apărea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 19:15

Apple începe să transforme aplicația Maps într-un spațiu de promovare pentru companii, prin introducerea reclamelor în rezultatele căutărilor locale. Noua funcție este lansată inițial în Statele Unite și Canada, urmând să fie disponibilă treptat și în următoarele săptămâni.

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