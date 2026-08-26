O aplicație folosită de milioane de șoferi începe să afișeze reclame. Unde vor apărea

Apple începe să transforme aplicația Maps într-un spațiu de promovare pentru companii, prin introducerea reclamelor în rezultatele căutărilor locale. Noua funcție este lansată inițial în Statele Unite și Canada, urmând să fie disponibilă treptat și în următoarele săptămâni.
Reclamele nu vor apărea în timpul navigării și nu vor acoperi harta. Compania a ales să le integreze în zonele în care utilizatorii caută restaurante, magazine și alte servicii.
Unde apar reclamele în Apple Maps
Anunțurile pot fi afișate în două momente distincte ale utilizării aplicației. Prima situație apare înainte ca utilizatorul să efectueze efectiv o căutare, în zona destinată locurilor sugerate.
A doua posibilitate intervine după introducerea unei căutări. În lista de rezultate poate fi afișată o afacere care a plătit pentru promovare, astfel încât aceasta să apară în fața utilizatorilor interesați de categoria respectivă.
Apple încearcă să păstreze aspectul familiar al aplicației, motiv pentru care reclamele sunt integrate vizual printre celelalte rezultate. Elementul care le diferențiază este eticheta albastră „Ad”.
Navigarea nu va fi întreruptă de reclame
Noua formă de publicitate este concepută pentru zona de căutare din Maps, nu pentru navigarea propriu-zisă.
Apple precizează că reclamele nu sunt afișate peste hartă și nu întrerup traseele stabilite pentru utilizatori. Astfel, schimbarea vizează în principal momentul în care o persoană caută un loc sau un serviciu, nu perioada în care urmează indicațiile de navigare.
Pentru afacerile locale, poziționarea anunțurilor poate fi relevantă tocmai pentru că apare în apropierea unei căutări cu intenție precisă.
Apple mizează pe căutările locale
O persoană care caută un restaurant, un magazin sau un anumit serviciu în Maps se află deja într-un moment în care poate lua decizia de a vizita sau cumpăra de la o afacere.
În acest context, un anunț afișat printre rezultatele unei căutări poate ajunge direct la utilizatori interesați de categoria respectivă. Pentru companii, promovarea este astfel legată de o nevoie exprimată prin căutarea făcută în aplicație.
Sistemul este diferit de un banner publicitar clasic, afișat fără legătură directă cu activitatea utilizatorului în aplicație.
Ce spune Apple despre confidențialitate
Compania susține că introducerea reclamelor nu schimbă modul în care sunt gestionate anumite date personale ale utilizatorilor.
Potrivit Apple, informațiile despre locația utilizatorului, precum și reclamele afișate sau accesate în Maps, nu sunt asociate cu contul Apple.
Datele personale necesare pentru funcționarea aplicației ar rămâne pe dispozitiv și, potrivit companiei, nu ar fi colectate, stocate sau transmise către terți în scopuri publicitare.
Noua funcție devine o sursă de venit pentru Apple
Prin reclamele din Maps, Apple își extinde activitatea de publicitate către un serviciu în care utilizatorii fac frecvent căutări legate de afaceri și servicii din apropierea lor.
Compania a lansat inclusiv o ofertă promoțională destinată afacerilor care vor să cumpere reclame în Maps. Apariția acestei oferte indică faptul că sistemul nu este gândit doar ca un test temporar, ci ca o componentă a platformei de publicitate a Apple.