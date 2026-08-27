Smiley și Oscar intră în ring la Red Bull SoundClash. Confruntarea dintre pop și rap are loc pe 24 septembrie, la Romexpo

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:14

Smiley și Oscar se întâlnesc pe 24 septembrie, la Romexpo, într-un duel muzical care pune față în față două generații și două stiluri diferite. Noua ediție Red Bull SoundClash promite patru runde de confruntare artistică, două scene și un singur criteriu de departajare: reacția publicului.

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