CFR Cluj a intrat oficial în insolvență! Tribunalul Cluj a admis cererea clubului

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență, după ce Tribunalul Specializat Cluj a admis, joi, 20 august, cererea depusă chiar de clubul din Gruia. Instanța a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva societății Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.
Dosarul a fost înregistrat la instanță în data de 14 august, iar hotărârea vine într-un context financiar și administrativ dificil pentru formația clujeană.
CFR Cluj, în insolvență după decizia Tribunalului Specializat Cluj
„Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenței, formulată de către debitoarea FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA, prin reprezentantul său legal Băgăcean Vasile-Marian, în calitate de director general.
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA”, se arată în soluția pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj.
Instanța a desemnat RTZ&Partners SPRL drept administrator judiciar provizoriu al clubului. Societatea va gestiona procedura până la eventuala confirmare sau înlocuire de către creditori și va avea un onorariu provizoriu de 5.000 de lei lunar, la care se adaugă TVA.
RTZ&Partners SPRL este firma condusă de Răzvan Zăvăleanu, administrator judiciar care a coordonat și procedurile de insolvență ale lui Dinamo.
Insolvența nu înseamnă faliment
Deschiderea procedurii de insolvență nu echivalează cu falimentul. Clubul poate încerca să se reorganizeze, să își restructureze datoriile și să își continue activitatea sportivă, în condițiile stabilite de legislația insolvenței și de regulamentul de licențiere.
Administratorul judiciar trebuie să elaboreze, în maximum 40 de zile de la deschiderea procedurii, un raport privind cauzele care au dus la starea de insolvență. Totodată, acesta va analiza situația patrimonială și financiară a clubului și va stabili dacă există perspective reale de reorganizare.
Pentru a evita problemele în privința licenței pentru sezonul viitor, CFR Cluj trebuie să obțină confirmarea unui plan de reorganizare de către judecătorul-sindic până la data de 31 decembrie, termen prevăzut de regulamentele de licențiere. În lipsa acestuia, gruparea din Gruia riscă să nu primească licența pentru participarea în Superliga.
Calendarul procedurii de insolvență
Tribunalul a stabilit și principalele termene din dosarul de insolvență:
Până la 5 octombrie 2026, creditorii pot depune cereri de admitere a creanțelor.
Pe 23 octombrie 2026 este programat termenul pentru verificarea creanțelor și publicarea tabelului preliminar.
Prima ședință a adunării creditorilor va avea loc pe 2 noiembrie 2026.
Tabelul definitiv al creanțelor ar urma să fie stabilit la 26 noiembrie 2026.
Decizia Tribunalului Specializat Cluj este executorie. Creditorii pot formula opoziție în termen de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii, iar hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.