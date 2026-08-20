CFR Cluj a intrat oficial în insolvență! Tribunalul Cluj a admis cererea clubului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:38

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență, după ce Tribunalul Specializat Cluj a admis, joi, 20 august, cererea depusă chiar de clubul din Gruia. Instanța a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva societății Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

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