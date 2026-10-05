Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Beijing. Medvedev, descalificat după ce a lovit un spectator

Novak Djokovic s-a calificat luni, 5 octombrie, în finala turneului ATP 500 de la Beijing, după ce Daniil Medvedev a fost descalificat în semifinală. Tenismanul rus a trimis o minge în tribune și a lovit un spectator în față, în apropierea ochiului stâng.
Medvedev, descalificat în semifinala cu Djokovic
Incidentul s-a produs în game-ul al nouălea al setului secund, la scorul de 15-15. Djokovic conducea cu 5-3 și se afla la serviciu, după ce câștigase primul set cu 7-5. Medvedev a lovit o minge care a ajuns în tribune și a atins un spectator aflat în primul rând.
Partida a fost oprită, iar rusul a fost descalificat. Spectatorul a părăsit arena cu ajutorul personalului, ținând mâna în dreptul ochiului stâng. Decizia i-a adus lui Djokovic calificarea în finala China Open.
După meci, jucătorul sârb și-a exprimat îngrijorarea pentru spectator, dar și compasiunea față de adversar. Djokovic a spus că speră ca persoana lovită să nu fie grav rănită și că nu crede că Medvedev a provocat incidentul intenționat.
Djokovic îl întâlnește pe Alex de Minaur
Novak Djokovic va juca în finala de la Beijing împotriva australianului Alex de Minaur. Sârbul a ajuns la 33 de victorii consecutive la China Open, turneu la care nu a pierdut niciun meci, și va încerca să cucerească al șaptelea trofeu.
Djokovic are deja șase titluri la Beijing. Calificarea în finală îl aduce la o singură victorie de un nou succes în turneul chinez.