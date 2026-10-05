România – Suedia: Gheorghe Hagi a anunțat echipa de start pentru meciul de pe Arena Națională

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 20:52

România întâlnește Suedia pe Arena Națională, de la ora 21:45, în ultima partidă a acțiunii din septembrie-octombrie. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat echipa de start pentru duelul cu liderul grupei, în care tricolorii caută primele puncte după trei meciuri pierdute.

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