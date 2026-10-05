România – Suedia: Gheorghe Hagi a anunțat echipa de start pentru meciul de pe Arena Națională

România întâlnește Suedia pe Arena Națională, de la ora 21:45, în ultima partidă a acțiunii din septembrie-octombrie. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat echipa de start pentru duelul cu liderul grupei, în care tricolorii caută primele puncte după trei meciuri pierdute.
Echipa de start a României
Otto Hindrich începe partida în poartă, iar Nicolae Stanciu poartă banderola de căpitan. Printre titularii aleși de Gheorghe Hagi se numără Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Dennis Man și Florin Tănase.
România: 12. Hindrich – 2. Rațiu, 3. M. Ilie, 4. Coubiș, 7. Olaru, 9. F. Tănase, 10. Stanciu (căpitan), 11. Bancu, 18. R. Marin, 20. Man, 22. Dragomir.
Selecționer: Gheorghe Hagi.
Jucătorii aflați pe banca de rezerve
Pentru partida cu Suedia, Gheorghe Hagi îi are la dispoziție pe banca de rezerve pe:
Rezerve: 1. Radu, 16. Cojocaru – 5. Eissat, 6. Băluță, 8. Cicâldău, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Opruț, 17. Screciu, 19. Cîrjan, 21. Moruțan, 23. Strata.
România, fără puncte în grupă
Tricolorii ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct după primele trei partide. Suedia, adversara din această seară, conduce clasamentul cu șapte puncte.
Bosnia-Herțegovina se află pe poziția a doua, cu cinci puncte, urmată de Polonia, care a acumulat patru puncte.
Partida România – Suedia se dispută pe Arena Națională și începe la ora 21:45.