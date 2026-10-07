România scrie istorie, dar în sens negativ. Cea mai slabă clasare FIFA din toate timpurile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 15:59

Lovitură pentru „Tricolori”! România a coborât pe locul 58 în clasamentul FIFA, cea mai slabă poziție ocupată vreodată de naționala de fotbal. Noua ierarhie a fost oficializată de forul mondial după ultimele meciuri disputate în această fereastră internațională.

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