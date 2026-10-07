România scrie istorie, dar în sens negativ. Cea mai slabă clasare FIFA din toate timpurile

Lovitură pentru „Tricolori”! România a coborât pe locul 58 în clasamentul FIFA, cea mai slabă poziție ocupată vreodată de naționala de fotbal. Noua ierarhie a fost oficializată de forul mondial după ultimele meciuri disputate în această fereastră internațională.
România traversează unul dintre cele mai slabe momente din istoria naționalei. „Tricolorii” au coborât până pe locul 58 în clasamentul FIFA, după o serie de patru înfrângeri consecutive în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Noua poziție reprezintă un record negativ pentru fotbalul românesc.
România pierde șase poziții în clasamentul FIFA
Naționala României are în prezent 1.428,88 puncte în clasamentul FIFA, după rezultatele înregistrate în această perioadă. Față de ultima ierarhie oficială, publicată pe 20 iulie, „Tricolorii” au coborât nu mai puțin de șase poziții. La acel moment, România se afla pe locul 52 mondial.
Clasamentul FIFA este calculat pe baza unui sistem de tip Elo, care ține cont de rezultatul partidelor, importanța acestora, valoarea adversarului și rezultatul estimat înaintea meciului.
„Tricolorii” își doboară propriul record negativ
Locul 58 reprezintă cea mai slabă clasare din istoria naționalei României. Până acum, recordul negativ era poziția 57, ocupată de „Tricolori” în două rânduri, în 2011 și 2012.
Eșecul cu Suedia, scor 0-1, a împins România pentru prima dată pe locul 58 în ierarhia mondială.
Patru înfrângeri consecutive pentru România
Seria neagră a României a început cu înfrângerea 1-2 în fața Suediei. Au urmat alte două rezultate severe: 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.
În urma acestor rezultate, România are zero puncte în Grupa B4 și un golaveraj de 3-13. Situația este cu atât mai complicată cu cât rezultatele din Liga Națiunilor au avut un impact direct asupra poziției ocupate de națională în clasamentul FIFA.
Bosnia și Herțegovina a trecut peste România
Noua ierarhie aduce și o schimbare importantă în zona imediat superioară României. Bosnia și Herțegovina a urcat pe locul 57, cu 1.429,32 puncte, depășind astfel naționala pregătită de Gheorghe Hagi.
România se află acum înaintea Uzbekistanului, care ocupă poziția 59, cu 1.416,61 puncte. Asiaticii au ratat șansa de a se apropia de „Tricolori” după înfrângerea cu Coreea de Sud, scor 0-2.
De la locul 3 mondial la un minim istoric
Contrastul cu cea mai bună perioadă din istoria clasamentului FIFA este uriaș. România a ocupat locul 3 mondial în 1997, cea mai înaltă poziție atinsă vreodată de națională.
Acum, „Tricolorii” se află la polul opus și înregistrează cel mai slab rezultat din istoria participării în clasamentul FIFA.
Spania rămâne liderul clasamentului FIFA
În partea de sus a ierarhiei, Spania își păstrează prima poziție, cu 2.011,57 puncte. Argentina ocupă locul secund, cu 1.972,80 puncte, iar Franța completează podiumul, cu 1.958,86 puncte.
Singura schimbare din Top 10 este urcarea Portugaliei, care a ajuns pe locul 5 și a devansat Brazilia și Maroc.