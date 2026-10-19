Metroul spre Otopeni: alte două utilaje au fost aduse pentru excavarea tunelurilor Magistralei 6

Publicat 19 oct. 2026, 09:55 Actualizat 19 oct. 2026, 10:04

Două noi utilaje gigant de forare a tunelurilor au fost coborâte pe șantierul Magistralei 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Acestea vor lucra pe Secțiunea Nord a proiectului, în timp ce „Sfânta Ana” și „Sfânta Maria” continuă să sape tunelurile pe Secțiunea Sud.

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