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Metroul spre Otopeni: alte două utilaje au fost aduse pentru excavarea tunelurilor Magistralei 6
Utilaje TBM pregătite pentru excavarea tunelurilor Magistralei 6 de metrou spre Otopeni.
Publicat19 oct. 2026, 09:55
Actualizat19 oct. 2026, 10:04
Două noi utilaje gigant de forare a tunelurilor au fost coborâte pe șantierul Magistralei 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Acestea vor lucra pe Secțiunea Nord a proiectului, în timp ce „Sfânta Ana” și „Sfânta Maria” continuă să sape tunelurile pe Secțiunea Sud.
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