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Metroul spre Otopeni: alte două utilaje au fost aduse pentru excavarea tunelurilor Magistralei 6

Utilaje TBM pregătite pentru excavarea tunelurilor Magistralei 6 de metrou spre Otopeni.

Utilaje TBM pregătite pentru excavarea tunelurilor Magistralei 6 de metrou spre Otopeni.

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 09:55
Actualizat19 oct. 2026, 10:04

Două noi utilaje gigant de forare a tunelurilor au fost coborâte pe șantierul Magistralei 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Acestea vor lucra pe Secțiunea Nord a proiectului, în timp ce „Sfânta Ana” și „Sfânta Maria” continuă să sape tunelurile pe Secțiunea Sud.

Două utilaje TBM, pregătite pentru săpături

Potrivit constructorului Gülermak, noile utilaje, cu codurile S743 și S744, au fost coborâte în puțul de lansare de la viitoarea stație Bruxelles. Fiecare are aproximativ 103 metri lungime și cântărește circa 602 tone, fiind proiectat pentru excavarea tunelurilor subterane.

Când va ajunge metroul la aeroport

Magistrala 6 va avea aproximativ 14,2 kilometri și 12 stații, între zona 1 Mai și Aeroportul Henri Coandă. Cele patru utilaje vor permite desfășurarea lucrărilor pe două secțiuni ale proiectului. Estimările publicate anterior indică anul 2029 pentru finalizare, însă calendarul depinde de evoluția șantierului.

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