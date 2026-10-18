România, sub atac. Peste 100 de incursiuni de drone și resturi de drone în 2026

Ministerul Apărării a făcut un bilanț al atacurilor asupra României în ultimele 9 luni. Șase drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte de la începutul anului 2026, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost descoperite și neutralizate pe teritoriul țării, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, când două aeronave F-16 au doborât două aparate de zbor de proveniență rusească. De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au distrus și nouă mine marine.
Ministerul Apărării Naționale a prezentat o nouă situație a incidentelor de securitate produse în apropierea frontierei României, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. De la începutul anului 2026, autoritățile au raportat zeci de incidente, intervenții ale aviației militare și drone sau fragmente de aparate de zbor descoperite pe teritoriul țării.
Două drone au fost doborâte în apropiere de Sulina pe 17 octombrie
Cel mai recent incident menționat de MApN a avut loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, când două drone de proveniență rusească au pătruns în spațiul aerian național. Forțele aeriene au intervenit cu avioane F-16, iar cele două aparate au fost doborâte în zona Sulina.
Prima dronă a fost interceptată la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina, la circa două minute după pătrunderea în spațiul aerian românesc. Al doilea aparat a fost distrus la aproximativ cinci minute de la intrarea în spațiul aerian național, tot în apropierea localității din județul Tulcea.
Câte incidente cu drone au fost raportate în România în 2026
Datele comunicate de Ministerul Apărării arată că, de la începutul anului, au fost semnalate 97 de atacuri în apropierea graniței României și au avut loc 77 de intervenții aeriene. Totodată, autoritățile au consemnat 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim.
În aceeași perioadă, șase drone care au intrat în spațiul aerian al României au fost doborâte. Alte 44 de drone sau fragmente provenite de la acestea au fost descoperite și neutralizate pe teritoriul țării.
Cifrele reflectă activitatea de monitorizare și intervenție desfășurată în contextul războiului din Ucraina, ale cărui efecte asupra securității regionale s-au resimțit și în apropierea graniței românești.
Nouă mine marine distruse de Forțele Navale Române în Marea Neagră
Pe lângă incidentele provocate de drone, un alt risc pentru navigația din Marea Neagră îl reprezintă minele marine aflate în derivă. Potrivit MApN, Forțele Navale Române au distrus nouă astfel de mine în zonele economice exclusive ale statelor riverane.
La nivelul întregii regiuni, bilanțul citat de minister indică 161 de mine marine neutralizate: nouă în zona economică exclusivă a României, 11 în cea a Turciei, șase în cea a Bulgariei, una în zona Georgiei, una în cea a Rusiei și 133 în zona Ucrainei.
Bilanțul de la începutul războiului din Ucraina
De la declanșarea războiului, autoritățile române au raportat 164 de atacuri în apropierea frontierei, 112 intervenții aeriene și 54 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim.
În intervalul menționat, șase drone au fost doborâte, iar alte 81 de drone sau fragmente au fost neutralizate pe teritoriul României, potrivit datelor prezentate de MApN.
Ministerul mai precizează că, în cursul anului 2026, militarii români au neutralizat două mine marine. Aceste intervenții se adaugă operațiunilor desfășurate în Marea Neagră pentru reducerea riscurilor generate de minele aflate în derivă.
Incidentele evidențiază necesitatea supravegherii permanente a spațiului aerian și maritim, în special în zonele apropiate de Ucraina, unde atacurile cu drone și pericolele asociate conflictului pot afecta securitatea teritoriului și navigația regională.