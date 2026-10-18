România, sub atac. Peste 100 de incursiuni de drone și resturi de drone în 2026

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 19:02

Ministerul Apărării a făcut un bilanț al atacurilor asupra României în ultimele 9 luni. Șase drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte de la începutul anului 2026, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost descoperite și neutralizate pe teritoriul țării, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, când două aeronave F-16 au doborât două aparate de zbor de proveniență rusească. De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au distrus și nouă mine marine.

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