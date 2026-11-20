Șoferul autospecialei de salubrizare, un bărbat de 26 de ani, care este acuzat că a lovit mortal o adolescentă de 17 ani, le-a spus jurnaliștilor că este șocat de cele întâmplate și nu crede că a făcut așa ceva.
Bărbatul a fost găsit de polițiști, după aproape trei ore de la producerea accidentului, la câteva străzi distanță de locul tragediei. El a putut fi identificat după ce anchetatorii au verificat imaginile camerelor de supraveghere din zonă și au căutat vehiculele care circulaseră pe traseul respectiv.
Polițiștii au verificat imediat autospeciala și, astfel, au găsit sub autovehicul urme care indicau implicarea acesteia în accident. Printre probele menționate de surse din anchetă se numără urme de sânge și fragmente textile care ar proveni din hainele victimei.
Șoferul a fost testat cu aparatele pentru depistarea consumului de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Ulterior, a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.
Tragedia s-a produs joi dimineață, 19 noiembrie, în București. Victima, identificată drept Miruna Teodora, avea 17 ani și era elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Iulia Hașdeu”. Fata a fost găsită fără viață pe carosabil, după ce ar fi fost lovită de un autovehicul folosit pentru salubrizarea străzilor.
Ce spune Poliția Rutieră
Anchetatorii fac cercetări și verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere, inclusiv înregistrările de pe autovehiculul de salubrizare și încearcă să refacă traseul parcurs de mașină pentru a afla toate împrejuările în care s-a produs tragedia.
Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.