Publicat 20 nov. 2026, 12:57 Actualizat 20 nov. 2026, 13:05

Șoferul autospecialei de salubrizare, un bărbat de 26 de ani, care este acuzat că a lovit mortal o adolescentă de 17 ani, le-a spus jurnaliștilor că este șocat de cele întâmplate și nu crede că a făcut așa ceva.

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