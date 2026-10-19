Ryanair renunță la 13 aeroporturi europene. Ce se întâmplă cu zborurile din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 13:01

Compania aeriană low-cost Ryanair își restrânge rețeaua europeană, renunțând la operațiunile de pe 13 aeroporturi. Deciziile, luate pe parcursul anului 2026 și continuate în 2027, ridică întrebări și pentru pasagerii români care călătoresc frecvent cu avionul. Deocamdată, România nu se află pe lista aeroporturilor vizate de această nouă rundă de retrageri, însă unele rute folosite de români au fost deja subiectul unor informații privind posibile suspendări.

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