Ryanair renunță la 13 aeroporturi europene. Ce se întâmplă cu zborurile din România

Compania aeriană low-cost Ryanair își restrânge rețeaua europeană, renunțând la operațiunile de pe 13 aeroporturi. Deciziile, luate pe parcursul anului 2026 și continuate în 2027, ridică întrebări și pentru pasagerii români care călătoresc frecvent cu avionul. Deocamdată, România nu se află pe lista aeroporturilor vizate de această nouă rundă de retrageri, însă unele rute folosite de români au fost deja subiectul unor informații privind posibile suspendări.
Ce aeroporturi europene sunt afectate de decizia Ryanair
Compania a renunțat deja la zborurile de pe câteva dintre aeroporturile din Spania, Grecia, Turcia, Portugalia și Franța, Germania, Serbia. Lista include și aeroportul din Amman, Iordania. În martie 2027, Ryanair urmează să oprească operațiunile și pe aeroportul din Bremen, Germania.
Ryanair justifică retragerea de pe aeroportul din Bremen prin taxele aeroportuare ridicate, taxele aplicate transportului aerian în Germania și costurile de control al traficului aerian și de securitate. Potrivit publicației de specialitate ch-aviation, compania a anunțat că va transfera către alte aeroporturi europene capacitatea de aproximativ 500.000 de locuri anual pe care o asigura la Bremen.
Ce se întâmplă cu zborurile Ryanair din România
Deși România nu apare pe lista celor 13 aeroporturi europene vizate de retragerile anunțate de Ryanair, compania va renunța la două rute care leagă țara noastră de Belgia. Potrivit publicației BoardingPass.ro, zborurile dintre Cluj-Napoca și Bruxelles-Charleroi vor fi oprite din 23 octombrie 2026, iar cele dintre Iași și Bruxelles-Charleroi, din 24 octombrie 2026.
De ce își reduce Ryanair rețeaua de zboruri
Strategia companiei este influențată de costurile aeroportuare, taxele aplicate pasagerilor și rentabilitatea fiecărei destinații. În paralel cu retragerile, Ryanair pregătește și investiții în alte piețe europene. De exemplu, compania a anunțat o investiție de 200 de milioane de dolari pentru o nouă bază operațională la Rimini, în Italia, planificată pentru vara anului 2027.
Ryanair nu este singura companie care își modifică rețeaua de zboruri
Schimbările din aviația europeană nu vizează exclusiv Ryanair. Și alte companii aeriene își ajustează rutele și frecvența zborurilor în funcție de costurile de operare, taxele aeroportuare și cererea de pe piață. Lufthansa Group a anunțat anularea a 20.000 de curse pe distanțe scurte, în timp ce KLM a renunțat la aproximativ 160 de zboruri europene, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul. La rândul său, Transavia France a anunțat anularea unor curse, iar Norse Atlantic Airways a suspendat legătura dintre Londra Gatwick și Los Angeles.