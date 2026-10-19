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Tesla Roadster se poate rezerva în România. Cât costă avansul

Tesla Roadster

Tesla Roadster

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 10:20
Actualizat19 oct. 2026, 10:37

Noul Tesla Roadster, prezentat de compania lui Elon Musk în octombrie 2026, poate fi rezervat de clienții din România. Sumele necesare sunt însă impresionante: pentru versiunea de bază, rezervarea ajunge la aproximativ 46.400 de euro, iar pentru varianta cu propulsoare de accelerație depășește 232.000 de euro. Prețul final al mașinii nu a fost încă anunțat.

Câți bani trebuie plătiți pentru rezervare

Pentru versiunea Performance, clientul achită inițial aproximativ 4.641 de euro, urmând ca în următoarele 10 zile să plătească încă aproximativ 41.765 de euro. Astfel, suma totală necesară rezervării ajunge la circa 46.406 euro. Pentru varianta Thrust, care include propulsoare suplimentare, rezervarea totală ajunge la aproximativ 232.000 de euro.

Când ar putea începe livrările

Tesla a anunțat că producția noului Roadster ar urma să înceapă în 2028, însă nu există un termen garantat pentru livrarea mașinilor. Compania precizează că rezervarea nu reprezintă o comandă finală, iar prețul de achiziție va fi stabilit ulterior. Varianta exclusivă Rocket este disponibilă numai pe bază de invitație.

Tesla zburătoare, promisiunea spectaculoasă a lui Elon Musk

Noul Tesla Roadster a atras atenția la nivel mondial și prin demonstrația spectaculoasă prezentată de Elon Musk, după ani de amânări. Mașina a executat manevre aeriene cu ajutorul unei tehnologii inspirate din industria aerospațială.

Mai multe detalii despre momentul de lansare a vehiculului pot fi citite în articolul: Elon Musk a prezentat Tesla zburătoare, după ani de amânări. Mașina a decolat, s-a răsucit în aer și a aterizat.

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