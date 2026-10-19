Tesla Roadster se poate rezerva în România. Cât costă avansul

Publicat 19 oct. 2026, 10:20 Actualizat 19 oct. 2026, 10:37

Noul Tesla Roadster, prezentat de compania lui Elon Musk în octombrie 2026, poate fi rezervat de clienții din România. Sumele necesare sunt însă impresionante: pentru versiunea de bază, rezervarea ajunge la aproximativ 46.400 de euro, iar pentru varianta cu propulsoare de accelerație depășește 232.000 de euro. Prețul final al mașinii nu a fost încă anunțat.

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