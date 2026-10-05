Doliu în fotbalul românesc. Marian Predică a murit la 47 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 15:51

Tragedie în fotbalul din Argeș. Marian Sorin Predică, fost jucător al echipei Real Bradu, a murit la vârsta de 47 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci din Liga a V-a. Potrivit informațiilor din presa locală, bărbatul ar fi suferit un infarct la scurt timp după ce a părăsit terenul.

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