Doliu în fotbalul românesc. Marian Predică a murit la 47 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci

Tragedie în fotbalul din Argeș. Marian Sorin Predică, fost jucător al echipei Real Bradu, a murit la vârsta de 47 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci din Liga a V-a. Potrivit informațiilor din presa locală, bărbatul ar fi suferit un infarct la scurt timp după ce a părăsit terenul.
Incidentul s-a produs în timpul partidei dintre Real Bradu și AS Unirea Tricolor Șerbănești, disputată pe terenul din comuna Suseni.
Marian Predică se simțise rău înainte de meci
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, Marian Predică nu s-ar fi simțit bine încă înainte de începerea partidei. Cu toate acestea, fotbalistul a insistat să intre pe teren și să joace.
În timpul meciului, starea sa s-ar fi înrăutățit, iar acesta a fost nevoit să iasă de pe teren. După ce a părut că își revine, Marian Predică s-a așezat în tribună pentru a urmări în continuare partida.
La doar câteva minute, însă, bărbatului i s-ar fi făcut din nou rău și ar fi suferit un infarct.
Persoanele aflate în apropierea sa au încercat să îi acorde primul ajutor și să îl salveze, însă eforturile lor au fost zadarnice. Marian Predică a murit la doar 47 de ani.
Mesaj sfâșietor transmis de soția fotbalistului
Moartea fostului fotbalist a lăsat în urmă o familie devastată. Soția lui Marian Predică a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care vorbește despre șocul pierderii soțului său.
„Mi-ai rupt inima în milioane de bucăți, iubirea mea. Cum ai putut să mă lași singură? Cum ai putut să pleci fără un cuvânt?”, a scris femeia.
Aceasta i-a transmis soțului că îl va iubi în continuare și că speră ca el să își fi găsit locul printre îngeri.
Mesajul se încheie cu o rugă pentru sufletul celui care i-a fost alături și pentru ca acesta să fie primit în Împărăția lui Dumnezeu.
AJF Argeș, mesaj după moartea lui Marian Predică
Asociația Județeană de Fotbal Argeș a reacționat la vestea tragică și a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe fostul jucător.
Reprezentanții AJF Argeș au descris dispariția lui Marian Predică drept o veste cutremurătoare și au amintit pasiunea pe care acesta a avut-o pentru fotbal.
„Fost jucător al echipei CS Real Bradu, Marian Predică va rămâne în amintirea noastră prin pasiunea pentru fotbal și prin momentele petrecute pe teren”, au transmis reprezentanții asociației.
Aceștia au transmis familiei îndoliate sincere condoleanțe și i-au urat fostului fotbalist „drum lin către cer”.
Moartea lui Marian Predică reprezintă o pierdere grea pentru familia sa, dar și pentru comunitatea fotbalistică din Argeș.