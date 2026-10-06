Cristiano Ronaldo explică plecarea din cantonamentul Portugaliei și îl acuză pe Jorge Jesus: „Nu s-a ținut de cuvânt”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 23:24

Cristiano Ronaldo a explicat, într-un comunicat publicat marți seară, motivele pentru care a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei din Danemarca. Atacantul îl acuză pe selecționerul Jorge Jesus că nu și-a respectat promisiunile privind timpul de joc și precizează că nu intenționează să se retragă din fotbalul internațional.

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