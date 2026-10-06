Cristiano Ronaldo explică plecarea din cantonamentul Portugaliei și îl acuză pe Jorge Jesus: „Nu s-a ținut de cuvânt”

Cristiano Ronaldo a explicat, într-un comunicat publicat marți seară, motivele pentru care a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei din Danemarca. Atacantul îl acuză pe selecționerul Jorge Jesus că nu și-a respectat promisiunile privind timpul de joc și precizează că nu intenționează să se retragă din fotbalul internațional.
Câștigătorul a cinci Baloane de Aur și-a prezentat versiunea asupra conflictului, susținând că plecarea sa a fost provocată de pierderea încrederii în antrenor.
„Antrenorul nu s-a ținut de cuvânt față de mine. Am decis să părăsesc cantonamentul fără să aștept încă o promisiune încălcată. Pentru mine, adevărul rămâne cel mai important lucru în relații. Chiar dacă doare, vreau să mi se spună adevărul”, a transmis Cristiano Ronaldo.
Ce program stabiliseră Ronaldo și Jorge Jesus
Potrivit explicațiilor oferite de Ronaldo, Jorge Jesus i-a prezentat, înaintea acestei perioade internaționale, un program personalizat pentru gestionarea efortului fizic. Atacantul susține că urma să joace primul și ultimul dintre cele patru meciuri ale Portugaliei.
„În acea zi, antrenorul mi-a spus că se bazează pe mine și că prezența mea este fundamentală pentru proiectul său. Mi-a prezentat imediat un program pentru participarea mea. Mi-a spus că voi juca primul și ultimul meci”, a explicat fotbalistul.
Ronaldo afirmă că selecționerul i-a oferit posibilitatea de a nu participa la deplasările în Norvegia și Danemarca, însă a refuzat. Căpitanul Portugaliei a considerat că absența sa nu ar fi reprezentat un exemplu potrivit pentru colegi, chiar dacă nu urma să intre pe teren.
„Doar pentru că nu jucam meciurile în deplasare nu însemna că voi înceta să-mi îndeplinesc rolul de căpitan. Să rămân în Portugalia nu ar fi dat un exemplu bun”, a precizat acesta.
Meciul cu Norvegia a declanșat conflictul
Tensiunile au apărut în timpul partidei cu Norvegia. Ronaldo susține că i s-a comunicat că ar putea evolua 30 de minute, deși această posibilitate nu făcea parte din programul inițial. Atacantul a început încălzirea, dar a rămas pe banca de rezerve până la final.
„M-am încălzit la pauză, am privit cum trec minutele și nu am fost chemat. Antrenorul nu și-a ținut cuvântul”, a afirmat Ronaldo.
Fotbalistul și-a asumat însă responsabilitatea pentru faptul că nu a mers să salute suporterii după meci.
„Nu m-am dus să salut fanii. O greșeală pentru care îmi asum întreaga responsabilitate și una care nu ar fi trebuit să se întâmple”, a transmis căpitanul Portugaliei.
La momentul plecării lui Ronaldo din cantonament, Jorge Jesus declarase că neutilizarea atacantului fusese o decizie tehnică și negase existența unui conflict între ei. Selecționerul recunoscuse că îi spusese jucătorului că ar putea apela la el pe finalul partidei cu Norvegia.
Ronaldo reclamă promisiuni încălcate
Atacantul susține că aștepta de la Jorge Jesus o explicație publică privind situația sa. Potrivit acestuia, fusese pregătită o notă pe care o aprobase personal și care ar fi trebuit să clarifice programul stabilit de selecționer.
Ronaldo afirmă însă că discursul antrenorului la conferința de presă a fost diferit de cel din discuțiile private.
„Am auzit expresii și o agresivitate pe care nu cred că le meritam, o atitudine de «vreau, pot și comand» pe care nu mi-o afișase absolut niciodată în privat cu o zi înainte”, a explicat fotbalistul.
Acesta a descris situația drept o „trădare totală” a cuvântului dat de Jorge Jesus și a legat decizia de a părăsi cantonamentul de pierderea încrederii în selecționer.
Cristiano Ronaldo nu anunță retragerea
În același comunicat, Cristiano Ronaldo a precizat că plecarea din cantonament nu reprezintă retragerea sa din naționala Portugaliei. Atacantul se declară disponibil să revină, inclusiv după executarea unei eventuale sancțiuni din partea federației.
„Dacă voi fi în cea mai bună formă fizică, dacă voi juca pentru clubul meu și voi marca goluri, după ce îmi voi ispăși suspendarea, voi fi disponibil — ca întotdeauna — să joc și să câștig cu echipa noastră națională”, a transmis Ronaldo.