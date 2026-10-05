Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Suedia. Absențe importante pentru tricolori, la meciul de diseară

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciul cu Suedia. 23 de jucători au fost incluși în lotul pentru partida din această seară, de pe Arena Națională, din Liga Națiunilor.
România – Suedia: absențe importante pentru tricolori
Naționala României va aborda meciul cu Suedia fără mai mulți jucători importanți. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, în timp ce Marius Marin, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea nu pot evolua din cauza unor accidentări. Cei cinci fotbaliști au părăsit deja cantonamentul echipei naționale.
Gheorghe Hagi a decis, de asemenea, să nu îi includă în lot pentru această partidă pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.
La ce oră se joacă România – Suedia
Partida România – Suedia este programată în această seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Meciul contează pentru Liga Națiunilor.
Tricolorii încearcă să obțină un rezultat pozitiv după un început dificil în competiție. În primele trei partide, România a pierdut în fața Suediei, scor 2-1, în deplasare, apoi a fost învinsă de Bosnia, pe teren propriu, cu 4-2.
Ultimul meci a adus cea mai drastică înfrângere pentru echipa națională: România a pierdut cu 6-0 în deplasarea din Polonia.
România caută primul rezultat favorabil în grupă
Partida cu Suedia este una importantă pentru parcursul României în Liga Națiunilor. După cele trei înfrângeri consecutive, echipa pregătită de Gheorghe Hagi are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și îmbunătăți situația din clasament.
Meciul de pe Arena Națională poate fi urmărit de fanii echipei naționale începând cu ora 21:45.