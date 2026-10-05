Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Suedia. Absențe importante pentru tricolori, la meciul de diseară

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 12:30

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciul cu Suedia. 23 de jucători au fost incluși în lotul pentru partida din această seară, de pe Arena Națională, din Liga Națiunilor.

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