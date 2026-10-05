Alex Ovechkin anunță ultimul sezon în NHL. Recordul lui Wayne Gretzky pe care îl mai poate doborî

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 19:44

Alex Ovechkin, vedeta echipei Washington Capitals și deținătorul recordului de goluri marcate în sezonul regulat al NHL, a anunțat că actualul sezon va fi ultimul său în liga nord-americană de hochei pe gheață. Atacantul rus, în vârstă de 41 de ani, mai are un obiectiv important: să depășească recordul lui Wayne Gretzky pentru numărul total de goluri înscrise în sezonul regulat și în playoff.

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