Alex Ovechkin anunță ultimul sezon în NHL. Recordul lui Wayne Gretzky pe care îl mai poate doborî

Alex Ovechkin, vedeta echipei Washington Capitals și deținătorul recordului de goluri marcate în sezonul regulat al NHL, a anunțat că actualul sezon va fi ultimul său în liga nord-americană de hochei pe gheață. Atacantul rus, în vârstă de 41 de ani, mai are un obiectiv important: să depășească recordul lui Wayne Gretzky pentru numărul total de goluri înscrise în sezonul regulat și în playoff.
Alex Ovechkin pleacă din NHL
Ajuns la al 22-lea sezon în NHL, Alex Ovechkin și-a făcut cunoscută decizia înaintea primului meci pe teren propriu al echipei Washington Capitals, programat miercuri, împotriva formației Pittsburgh Penguins.
Hocheistul rus evoluează pentru Capitals din 2005 și nu a jucat pentru nicio altă echipă în liga profesionistă nord-americană.
„Iubesc atât de mult acest sport, dar ştiu în inima mea că aceasta este decizia corectă”, a transmis Ovechkin într-un comunicat.
Atacantul a explicat de ce a ales să facă anunțul înaintea primei partide de acasă:
„A fost important pentru mine să fac acest anunţ înainte de primul nostru meci de acasă, pentru a avea ocazia să le mulţumesc tuturor celor din comunitatea de hochei, tuturor celor care au însemnat atât de mult pentru mine şi familia mea şi care m-au susţinut la bine şi la greu. Nu aş fi putut realiza nimic din ceea ce am în viaţă fără ei.”
Decizia privește încheierea carierei sale în NHL, nu neapărat retragerea definitivă din hochei.
Mesajul pentru fanii Washington Capitals
Ovechkin a transmis că își dorește să transforme ultimul sezon în NHL într-unul special, alături de coechipieri și de suporterii echipei Washington Capitals.
„Aştept cu nerăbdare acest sezon alături de coechipierii mei. Vom face tot posibilul ca acest an să fie special. Voi savura fiecare moment alături de familia mea, de băieţii mei, de fanii noştri şi de toţi cei care au făcut parte din cariera mea de hochei”, a declarat atacantul rus.
De-a lungul carierei sale în America de Nord, Ovechkin a devenit figura centrală a echipei Capitals, pe care a ajutat-o să câștige singurul titlu de campioană din istoria clubului, în 2018.
Palmaresul său include trei premii de cel mai valoros jucător al NHL, obținute în 2008, 2009 și 2013, precum și nouă sezoane încheiate pe primul loc în clasamentul golurilor marcate.
Recordul lui Gretzky, următoarea țintă
Alex Ovechkin deține recordul NHL pentru cele mai multe goluri înscrise de-a lungul carierei în sezonul regulat, cu 929 de reușite. În ultimul său sezon în liga nord-americană, rusul va încerca să depășească o altă bornă stabilită de Wayne Gretzky.
Legendarul hocheist canadian a înscris 1.016 goluri în NHL, cumulat în sezonul regulat și în playoff. Ovechkin are 1.006 goluri în cele două faze ale competiției.
Astfel, atacantul echipei Washington Capitals mai are nevoie de 10 goluri pentru a egala recordul lui Gretzky și de 11 pentru a deveni liderul acestui clasament.